Мудрику найдут новую команду: в "Челси" приняли решение

Михаил Мудрик на "Стэмфорд Бридж". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Лондонский "Челси" готов отпустить Михаила Мудрика уже в ближайшее трансферное окно. Клуб не станет вносить украинца в список "неприкасаемых" игроков.

"Синие" хотят выслушать предложения по вингеру, сообщает Fichajes.

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Михаил Мудрик так и не смог убедить руководство "Челси" в способности стать одним из лидеров команды. В клубе ценят талант 22-летнего украинца, однако готовы и дальше делать ставку на его конкурента Рахима Стерлинга.

Варианты развития карьеры Мудрика

Лондонцы не будут возражать против трансфера украинца в том случае, если получат выгодное предложение по игроку. Клуб готов как продать Мудрика, так и отпустить его в аренду.

В сезоне 2022/2023 украинский вингер сыграл за "Челси" 15 матчей, в которых сделал две результативные передачи. Лондонцы заплатили за игрока 70 млн евро и хотят вернуть большую часть этих денег.

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Ian Walton

Основными кандидатами на Мудрика являются лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус". "Канониры" не готовы платить за футболиста такие деньги, а "старая синьора" будет готова пригласить украинца только в случае выхода в Лигу чемпионов.

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