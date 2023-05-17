Мудрику знайдуть нову команду: у "Челсі" ухвалили рішення

Михайло Мудрик на "Стемфорд Брідж". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Лондонський "Челсі" готовий відпустити Михайла Мудрика вже під час найближчого трансферного вікна. Клуб не вноситиме українця до списку "недоторканних" гравців.

"Сині" хочуть вислухати пропозиції щодо вінгера, повідомляє Fichajes.

Читайте також:

Михайло Мудрик так і не зумів переконати керівництво "Челсі" у здатності стати одним із лідерів команди. У клубі цінують талант 22-річного українця, проте готові й надалі робити ставку на його конкурента Рахіма Стерлінга.

Варіанти розвитку кар'єри Мудрика

Лондонці не заперечуватимуть проти трансферу українця в тому випадку, якщо отримають вигідну пропозицію щодо гравця. Клуб готовий чи продати Мудрика, чи відпустити його в оренду.

У сезоні 2022/2023 український вінгер зіграв за "Челсі" 15 матчів, у яких зробив дві результативні передачі. Лондонці заплатили за гравця 70 млн євро і хочуть повернути більшу частину цих грошей.

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/Ian Walton

Основними кандидатами на Мудрика є лондонський "Арсенал" та туринський "Ювентус". "Каноніри" не готові платити за футболіста такі гроші, а "стара синьйора" буде готова запросити українця лише у разі виходу до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду може встановити новий рекорд у Саудівській Аравії.

Тренер Сергій Ребров готовий відмовитись від роботи у збірній України.

Голкіпер Андрій Лунін може перейти з мадридського "Реала" до одного з англійських клубів.