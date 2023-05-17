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Мудрику знайдуть нову команду: у "Челсі" ухвалили рішення

17 травня 2023 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрику знайдуть нову команду: у "Челсі" ухвалили рішення
Михайло Мудрик на "Стемфорд Брідж". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" готовий відпустити Михайла Мудрика вже під час найближчого трансферного вікна. Клуб не вноситиме українця до списку "недоторканних" гравців.

"Сині" хочуть вислухати пропозиції щодо вінгера, повідомляє Fichajes.

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Михайло Мудрик так і не зумів переконати керівництво "Челсі" у здатності стати одним із лідерів команди. У клубі цінують талант 22-річного українця, проте готові й надалі робити ставку на його конкурента Рахіма Стерлінга.

Варіанти розвитку кар'єри Мудрика

Лондонці не заперечуватимуть проти трансферу українця в тому випадку, якщо отримають вигідну пропозицію щодо гравця. Клуб готовий чи продати Мудрика, чи відпустити його в оренду.

У сезоні 2022/2023 український вінгер зіграв за "Челсі" 15 матчів, у яких зробив дві результативні передачі. Лондонці заплатили за гравця 70 млн євро і хочуть повернути більшу частину цих грошей.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/Ian Walton

Основними кандидатами на Мудрика є лондонський "Арсенал" та туринський "Ювентус". "Каноніри" не готові платити за футболіста такі гроші, а "стара синьйора" буде готова запросити українця лише у разі виходу до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду може встановити новий рекорд у Саудівській Аравії.

Тренер Сергій Ребров готовий відмовитись від роботи у збірній України.

Голкіпер Андрій Лунін може перейти з мадридського "Реала" до одного з англійських клубів.

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