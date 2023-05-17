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Хейни устроил провокацию против Ломаченко

17 мая 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Хейни устроил провокацию против Ломаченко
Амекриканский боксер Девин Хейни. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Между Василием Ломаченко и Девином Хейни произошла словесная перепалка накануне чемпионского боя в Лас-Вегасе. Американский боксер обвинил украинца в том, что тот якобы использует грязную тактику во время своих поединков.

Соответствующее видео публикует промоутерская компания Top Rank в своем YouTube.

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Между боксерами Василием Лочаменко и Девином Хейни возник довольно жесткий спор во время встречи в Лас-Вегасе. Американский спортсмен уже в который раз обвинил украинца в применении грязных приемов против своих соперников.

Ломаченко категорически не согласился с Хейни и потребовал подтвердить столь резкие заявления доказательствами.

"Когда ты видел, чтобы я бился грязно? В каком бою? Где? Прекрати, чувак", — удивленно спросил украинец.

Впрочем, американский чемпион не успокоился и продолжил провоцировать Василия. В частности, он упомянул поединок Ломаченко с Ричардом Комми, утверждая, что по-другому драться украинец не умеет.

"Это твой единственный шанс. Это все, что ты можешь предложить мне. Мы все это знаем. Вот что ты готовишь, чтобы избежать моего джеба. У тебя грязные бои. Я видел это против Комми. Ты наносил удар после остановок рефери", — заявил Хейни.

Поединок за все пояса в легком весе состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе. Украинские телеканалы эту встречу в прямом эфире транслировать не будут.

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