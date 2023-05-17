Хейни устроил провокацию против Ломаченко
Между Василием Ломаченко и Девином Хейни произошла словесная перепалка накануне чемпионского боя в Лас-Вегасе. Американский боксер обвинил украинца в том, что тот якобы использует грязную тактику во время своих поединков.
Соответствующее видео публикует промоутерская компания Top Rank в своем YouTube.
Хейни провоцирует Ломаченко
Между боксерами Василием Лочаменко и Девином Хейни возник довольно жесткий спор во время встречи в Лас-Вегасе. Американский спортсмен уже в который раз обвинил украинца в применении грязных приемов против своих соперников.
Ломаченко категорически не согласился с Хейни и потребовал подтвердить столь резкие заявления доказательствами.
"Когда ты видел, чтобы я бился грязно? В каком бою? Где? Прекрати, чувак", — удивленно спросил украинец.
Впрочем, американский чемпион не успокоился и продолжил провоцировать Василия. В частности, он упомянул поединок Ломаченко с Ричардом Комми, утверждая, что по-другому драться украинец не умеет.
"Это твой единственный шанс. Это все, что ты можешь предложить мне. Мы все это знаем. Вот что ты готовишь, чтобы избежать моего джеба. У тебя грязные бои. Я видел это против Комми. Ты наносил удар после остановок рефери", — заявил Хейни.
Поединок за все пояса в легком весе состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе. Украинские телеканалы эту встречу в прямом эфире транслировать не будут.
Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.
Папшун рассказал о приглашении заменить Луческу в "Динамо".
Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии.
Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов.