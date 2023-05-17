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Папшун розповів про запрошення замінити Луческу у "Динамо"

17 травня 2023 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Папшун розповів про запрошення замінити Луческу у "Динамо"
Марек Папшун під час інтерв'ю. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер польської команди "Ракув" Марек Папшун прокоментував інтерес до нього з боку київського "Динамо". Наставник може замінити Мірчу Луческу на посаді наставника "біло-синіх".

Фахівець не заперечував можливості переїзду в Україну, повідомляє TVP Sport.

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Марек Папшун достроково зробив "Ракув" чемпіоном Польщі за підсумками сезону 2022/2023. Контракт 48-річного спеціаліста з клубом діє до літа поточного року. Він уже повідомив, що не продовжуватиме угоду.

Марек Папшун
Марек Папшун із чемпіонською медаллю. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Новий тренер "Динамо"

Тиждень тому з'явилася інформація, що Марек Папшун може стати наступним наставником "Динамо". Цьогорічний головний тренер столичної команди Мірча Луческу відновлюється від операції. Грою "біло-синіх" керує Олександр Шовковський, але навряд чи його призначать наступником румунського фахівця.

"Я не можу зараз коментувати цю інформацію. У мене все ще не закінчився термін дії контракту з "Ракувом". У майбутньому може статися все що завгодно. Поки не готовий сказати, чи тренуватиму наступну команду, чи зроблю паузу в кар'єрі. Я відкритий до пропозиціями", — розповів Марек Папшун.

Під керівництвом Олександра Шовковського "Динамо" зіграло чотири матчі. Столична команда здобула три перемоги поспіль, після чого програла одеському "Чорноморцю".

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