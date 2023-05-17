Папшун розповів про запрошення замінити Луческу у "Динамо"
Головний тренер польської команди "Ракув" Марек Папшун прокоментував інтерес до нього з боку київського "Динамо". Наставник може замінити Мірчу Луческу на посаді наставника "біло-синіх".
Фахівець не заперечував можливості переїзду в Україну, повідомляє TVP Sport.
Марек Папшун достроково зробив "Ракув" чемпіоном Польщі за підсумками сезону 2022/2023. Контракт 48-річного спеціаліста з клубом діє до літа поточного року. Він уже повідомив, що не продовжуватиме угоду.
Новий тренер "Динамо"
Тиждень тому з'явилася інформація, що Марек Папшун може стати наступним наставником "Динамо". Цьогорічний головний тренер столичної команди Мірча Луческу відновлюється від операції. Грою "біло-синіх" керує Олександр Шовковський, але навряд чи його призначать наступником румунського фахівця.
"Я не можу зараз коментувати цю інформацію. У мене все ще не закінчився термін дії контракту з "Ракувом". У майбутньому може статися все що завгодно. Поки не готовий сказати, чи тренуватиму наступну команду, чи зроблю паузу в кар'єрі. Я відкритий до пропозиціями", — розповів Марек Папшун.
Під керівництвом Олександра Шовковського "Динамо" зіграло чотири матчі. Столична команда здобула три перемоги поспіль, після чого програла одеському "Чорноморцю".
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