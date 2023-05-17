Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Папшун рассказал о приглашении заменить Луческу в "Динамо" arrow

Папшун рассказал о приглашении заменить Луческу в "Динамо"

17 мая 2023 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Папшун рассказал о приглашении заменить Луческу в "Динамо"
Марек Папшун во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер польской команды "Ракув" Марек Папшун прокомментировал интерес к нему со стороны киевского "Динамо". Наставник может заменить Мирчу Луческу на посту наставника "бело-синих". 

Специалист не стал отрицать возможность переезда в Украину, сообщает TVP Sport.

Читайте также:

Марек Папшун досрочно сделал "Ракув" чемпионом Польши по итогам сезона 2022/2023. Контракт 48-летнего специалиста с клубом действует до лета текущего года. Он уже сообщил, что не будет продлевать соглашение. 

Марек Папшун
Марек Папшун с чемпионской медалью. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Новый тренер "Динамо" 

Неделю назад появилась информация о том, что Марек Папшун может стать следующим наставником "Динамо". Нынешний главный тренер столичной команды Мирча Луческу восстанавливается от операции. Игрой "бело-синих" руководит Александр Шовковский, но вряд ли его назначат преемником румынского специалиста. 

"Я не могу сейчас комментировать эту информацию. У меня все еще не закончился срок действия контракта с "Ракувом". В будущем может произойти все что угодно. Пока не готов сказать, стану ли тренировать следующую команду или сделаю паузу в карьере. Я открыт к предложениям", — рассказал Марек Папшун. 

Под руководством Александра Шовковского "Динамо" сыграло четыре матча. Столичная команда одержала три победы подряд, после чего проиграла одесскому "Черноморцу". 

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии. 

Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас