Папшун рассказал о приглашении заменить Луческу в "Динамо"

Марек Папшун во время интервью. Скриншот YouTube

Главный тренер польской команды "Ракув" Марек Папшун прокомментировал интерес к нему со стороны киевского "Динамо". Наставник может заменить Мирчу Луческу на посту наставника "бело-синих".

Специалист не стал отрицать возможность переезда в Украину, сообщает TVP Sport.

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Марек Папшун с чемпионской медалью. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Новый тренер "Динамо"

Неделю назад появилась информация о том, что Марек Папшун может стать следующим наставником "Динамо". Нынешний главный тренер столичной команды Мирча Луческу восстанавливается от операции. Игрой "бело-синих" руководит Александр Шовковский, но вряд ли его назначат преемником румынского специалиста.

"Я не могу сейчас комментировать эту информацию. У меня все еще не закончился срок действия контракта с "Ракувом". В будущем может произойти все что угодно. Пока не готов сказать, стану ли тренировать следующую команду или сделаю паузу в карьере. Я открыт к предложениям", — рассказал Марек Папшун.

Под руководством Александра Шовковского "Динамо" сыграло четыре матча. Столичная команда одержала три победы подряд, после чего проиграла одесскому "Черноморцу".

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