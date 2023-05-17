Завацька здійснила фантастичний камбек в поєдинку з Таусон

Українська тенісистка Катаріна Завацька. Фото: Instagram/katya_zavatska_

Катаріна Завацька провела неймовірний за напругою поєдинок проти Клари Таусон в другому раунді турніру ITF W100 у Мадриді. Українка, попри провальний старт, змогла перевернути хід гри та здобути надважливу перемогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Драматичний сюжет матчу

Українська тенісистка Катаріна Завацька у напруженому поєдинку переграла Клару Таусон з Данії й пробилась у третє коло турніру в Мадриді.

Катаріна Завацька у складі збірної України. Фото: Instagram/katya_zavatska_

Матч тривав дві години 42 хвилини.

Завацька програла перший сет з розгромним рахунком 0:6. В якийсь момент здалося, що Катаріна просто не налаштувалась як слід на цей двобій. Проте українка зібрала волю в кулак й переломила хід гри.

Так, у другій партії Завацька відіграла три матч-боли на тай-брейку, а в третьому сеті остаточно дотиснула суперницю.

ITF W100 Мадрид. Друге коло

Катаріна Завацька (Україна) — Клара Таусон (Данія) — 0:6, 7:6(8), 6:1

У наступному раунді змагання Катаріна Завацька зустрінеться з переможницею пари Ольга Данилович (Сербія) — Ірен Бурільо Ескоріхуела (Іспанія).

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