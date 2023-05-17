Гвардіола дав важливу обіцянку вболівальникам "Манчестер Сіті"

Хосеп Гвардіола аплодує "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола готує свою команду до важкого поєдинку проти мадридського "Реала". Після нічиєї на "Сантьяго Бернабеу" суперники зіграють другий матч у півфіналі Ліги чемпіонів.

Гвардіола в інтерв'ю Daily Mail запевнив, що зробив висновок зі своїх помилок минулих років.

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Тренер "Манчестер Сіті" зізнався, що має намір дещо змінити у грі своєї команди порівняно з матчем тижневої давності. На думку Хосепа Гвардіоли, це посилить атакувальну міць "містян".

Хосеп Гвардіола на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Найкраще — ворог хорошого

Гвардіола не збирається вигадувати щось кардинально нове. Він розуміє, що у перспективі це може зашкодити команді. "Манчестер Сіті" зупинився за крок від фіналу Ліги чемпіонів, і тренер має намір допомогти команді подолати перешкоду у вигляді мадридського "Реала".

"Я не розкрию всі секрети, адже про них може дізнатися суперник. Але можу пообіцяти, що не вигадуватиму нічого екстраординарного. Ми самі скоро все побачите. Важливо лише трохи допомогти команді досягти гнучкості в атаці. З усім іншим вона чудово впорається сама", — запевнив Хосеп Гвардіола.

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