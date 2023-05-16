В "Арсенале" придумали, как остановить Холанда

Эрлинг Холанд празднует забитый мяч. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Бывший защитник лондонского "Арсенала" Мартин Киоун назвал способ нейтрализации форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Норвежский голеадор помог своей команде стать фаворитом в борьбе за титул чемпиона Англии.

На счету Холанда уже 52 гола в 48 матчах за "Ман Сити", напоминает Daily Mail.

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Как остановить Холанда?

На счету Холанда оказались голы в важных матчах, включая поединки против "Арсенала". Запас сил "Манчестер Сити" помог команде обойти на турнирной дистанции своего главного соперника. Однако Мартин Киоун уверен, что существует способ остановить лидера "горожан".

Гвардиола выпускает Холанда на поле. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Бывший защитник "Арсенала" уверен, что в матчах против Холанда необходимо вспоминать о навыках английский футболистов прошлых лет. Можно запугивать форварда "Сити", оказывать на него психологическое давление и не брезговать элементами грубой игры.

"Если ударить соперника локтем в грудь или наступить на ногу так, чтобы не увидели арбитры, это может лишить его уверенности. Необходимо становиться стеной на пути таких игроков. Делать все, что потребуется. Выводить их из равновесия. Любыми способами", — заявил Мартин Киоун.

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