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В "Арсеналі" придумали, як зупинити Холанда

16 травня 2023 17:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В "Арсеналі" придумали, як зупинити Холанда
Ерлінг Холанд святкує забитий м'яч. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній захисник лондонського "Арсеналу" Мартін Кіоун назвав спосіб нейтралізації форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда. Норвезький голеадор допоміг своїй команді стати фаворитом у боротьбі за титул чемпіона Англії.

На рахунку Холанда вже 52 голи у 48 матчах за "Ман Сіті", нагадує Daily Mail.

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Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зумів інтегрувати Ерлінга Холанда до структури гри "Манчестер Сіті". Норвежець став важливою частиною команди та відплатив тренеру за довіру.

Як зупинити Холанда?

На рахунку Холанда опинилися голи у важливих матчах, включаючи поєдинки проти "Арсеналу". Запас сил "Манчестер Сіті" допоміг команді обійти на турнірній дистанції свого головного суперника. Однак Мартін Кіоун упевнений, що існує спосіб зупинити лідера "містян".

Ерлінг Холанд
Гвардіола випускає Холанд на полі. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Колишній захисник "Арсеналу" впевнений, що у матчах проти Холанда необхідно згадувати про навички англійських футболістів минулих років. Можна залякувати форварда "Сіті", чинити на нього психологічний тиск і не гидувати елементами грубої гри.

"Якщо вдарити суперника ліктем у груди або наступити на ногу так, щоб не побачили арбітри, це може позбавити його впевненості. Необхідно ставати стіною на шляху таких гравців. Робити все, що потрібно. Виводити їх з рівноваги. Будь-якими способами", — заявив Мартін Кіоун.

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