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Гвардиола дал важное обещание болельщикам "Манчестер Сити"

17 мая 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола дал важное обещание болельщикам "Манчестер Сити"
Хосеп Гвардиола аплодирует "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готовит свою команду к тяжелому поединку против мадридского "Реала". После ничьей на "Сантьяго Бернабеу" соперники сыграют в ответном полуфинале Лиги чемпионов на "Этихаде". 

Гвардиола в интервью Daily Mail заверил в том, что сделал вывод из своих ошибок прошлых лет. 

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Тренер "Манчестер Сити" признался, что намерен кое-что изменить в игре своей команды по сравнению с матчем недельной давности. По мнению Хосепа Гвардиолы, это усилит атакующую мощь "горожан". 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Лучшее — враг хорошего 

Гвардиола не собирается придумывать что-то кардинально новое. Он понимает, что в перспективе это может навредить команде. "Манчестер Сити" остановился в шаге от финала Лиги чемпионов, и тренер намерен помочь команде преодолеть преграду в виде мадридского "Реала". 

"Я не раскрою все секреты, ведь о них может узнать соперник. Но могу пообещать, что не буду придумывать ничего экстраординарного. Мы сами скоро все увидите. Важно лишь немного помочь команде добиться гибкости в атаке. Со всем остальным она прекрасно справится сама", — заверил Хосеп Гвардиола. 

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии. 

Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов. 

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