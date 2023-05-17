Завацкая совершила фантастический камбек в поединке с Таусон
Катарина Завацкая провела невероятно напряженный поединок против Клары Таусон во втором раунде турнира ITF W100 в Мадриде. Украинка, несмотря на провальный старт, смогла перевернуть ход игры и одержать сверхважную победу.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Драматический сюжет матча
Украинская теннисистка Катарина Завацкая в напряженном поединке обыграла Клару Таусон из Дании и пробилась в третий круг турнира в Мадриде.
Матч длился два часа 42 минуты.
Завацкая проиграла первый сет с разгромным счетом 0:6. В какой-то момент показалось, что Катарина просто не настроилась как следует на этот поединок. Однако украинка собрала свободу в кулак и переломила ход игры.
Так, во второй партии Завацкая отыграла три матч-бола на тай-брейке, а в третьем сете окончательно дожала соперницу.
ITF W100. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) — Клара Таусон (Дания) — 0:6, 7:6(8), 6:1
В следующем раунде соревнования Катарина Завацкая встретится с победительницей пары Ольга Данилович (Сербия) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания).
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