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Завацкая совершила фантастический камбек в поединке с Таусон

17 мая 2023 17:31
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Завацкая совершила фантастический камбек в поединке с Таусон
Украинская теннисистка Катарина Завацкая. Фото: Instagram/katya_zavatska_
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Катарина Завацкая провела невероятно напряженный поединок против Клары Таусон во втором раунде турнира ITF W100 в Мадриде. Украинка, несмотря на провальный старт, смогла перевернуть ход игры и одержать сверхважную победу.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Драматический сюжет матча

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в напряженном поединке обыграла Клару Таусон из Дании и пробилась в третий круг турнира в Мадриде.

Завацкая
Катарина Завацкая в составе сборной Украины. Фото: Instagram/katya_zavatska_

Матч длился два часа 42 минуты.

Завацкая проиграла первый сет с разгромным счетом 0:6. В какой-то момент показалось, что Катарина просто не настроилась как следует на этот поединок. Однако украинка собрала свободу в кулак и переломила ход игры.

Так, во второй партии Завацкая отыграла три матч-бола на тай-брейке, а в третьем сете окончательно дожала соперницу.

ITF W100. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) — Клара Таусон (Дания) — 0:6, 7:6(8), 6:1

В следующем раунде соревнования Катарина Завацкая встретится с победительницей пары Ольга Данилович (Сербия) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания).

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