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Хейні влаштував провокацію проти Ломаченка

17 травня 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Хейні влаштував провокацію проти Ломаченка
Амекриканський боксер Девін Хейни. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Між Василем Ломаченко та Девіном Хейні сталася словесна перепалка напередодні чемпіонського бою у Лас-Вегасі. Американський боксер звинуватив українця у тому, що той нібито використовує брудну тактику під час своїх поєдинків. 

Відповідне відео публікує промоутерська компанія Top Rank у своєму YouTube. 

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Між боксерами Василем Лочаменко та Девіном Хейні виникла доволі жорстка суперечка під час зустрічі у Лас-Вегасі. Американський спортсмен вкотре звинуватив українця у застосуванні брудних прийомів проти своїх суперників.

Ломаченко категорично не погодився з Хейні й вимагав підтвердити такі різкі заяви доказами. 

"Коли ти бачив, щоб я бився брудно? У якому бою? Де? Припини, чуваче", — здивовано запитав українець. 

Втім, американський чемпіон не заспокоївся й продовжив провокувати Василя. Зокрема, він згадав двобій Ломаченка з Річардом Коммі, стверджуючи, що по-іншому битися українець не вміє. 

"Це твій єдиний шанс. Це все, що ти можеш запропонувати мені. Ми всі це знаємо. Ось, що ти готуєш, щоб уникнути мого джеба. У тебе брудні бої. Я бачив це проти Коммі. Ти наносив удар після зупинок рефері", — заявив Хейні.

Поєдинок за всі пояси у легкій вазі відбудеться у ніч з 20 на 21 травня в Лас-Вегасі. Українські телеканали цю зустріч у прямому ефірі не транслюватимуть. 

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