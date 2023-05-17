Хейні влаштував провокацію проти Ломаченка
Між Василем Ломаченко та Девіном Хейні сталася словесна перепалка напередодні чемпіонського бою у Лас-Вегасі. Американський боксер звинуватив українця у тому, що той нібито використовує брудну тактику під час своїх поєдинків.
Відповідне відео публікує промоутерська компанія Top Rank у своєму YouTube.
Хейні провокує Ломаченка
Між боксерами Василем Лочаменко та Девіном Хейні виникла доволі жорстка суперечка під час зустрічі у Лас-Вегасі. Американський спортсмен вкотре звинуватив українця у застосуванні брудних прийомів проти своїх суперників.
Ломаченко категорично не погодився з Хейні й вимагав підтвердити такі різкі заяви доказами.
"Коли ти бачив, щоб я бився брудно? У якому бою? Де? Припини, чуваче", — здивовано запитав українець.
Втім, американський чемпіон не заспокоївся й продовжив провокувати Василя. Зокрема, він згадав двобій Ломаченка з Річардом Коммі, стверджуючи, що по-іншому битися українець не вміє.
"Це твій єдиний шанс. Це все, що ти можеш запропонувати мені. Ми всі це знаємо. Ось, що ти готуєш, щоб уникнути мого джеба. У тебе брудні бої. Я бачив це проти Коммі. Ти наносив удар після зупинок рефері", — заявив Хейні.
Поєдинок за всі пояси у легкій вазі відбудеться у ніч з 20 на 21 травня в Лас-Вегасі. Українські телеканали цю зустріч у прямому ефірі не транслюватимуть.
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