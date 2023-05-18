Победная сотня: Гвардиола раскрыл тайну победы над "Реалом"

Каталонский тренер радуется победе над "Королевским" клубом. Фото: Reuters/Moly Darlington

Ответный матч в полуфинальной паре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" завершился падением победителя турнира. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после разгромной победы.

Тренер не чувствовал напряжения и был уверен в своей команде, передают Новини.LIVE.

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"Дома мы чувствуем невероятный комфорт с нашими людьми. Когда вы выходите в финал Лиги чемпионов, вы должны праздновать. К сожалению, у нас не будет времени, потому что в воскресенье мы можем выиграть АПЛ. Завтра будем с нашими семьями, а затем подготовимся к воскресенью", — говорит коуч.

Было спокойно, они много шутили

Гвардиола добавил, что у него не было беспокойства перед игрой. Он видел, что подопечные спокойно готовятся и не забывают о юморе.

"Сегодня с первой минуты у нас было ощущение, что игроки готовы. Было спокойно, они много шутили на днях, поэтому я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы к выступлению", — признался Пеп.

Юбилейный успех

Добавим, что это была 100-я победа Гвардиолы, как тренера в Лиге чемпионов. 47 раз он победил во главе с "горожанами", 23 с "Баварией" и 30 с "Барселоной".

Таким образом, "Манчестер Сити", справившись с "Реалом" на своем поле, вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с миланским "Интером". Игра состоится 10 июня в Стамбуле, если УЕФА не решит перенести матч в Лиссабон из-за выборов в Турции.

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