Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Победная сотня: Гвардиола раскрыл тайну победы над "Реалом" arrow

Победная сотня: Гвардиола раскрыл тайну победы над "Реалом"

18 мая 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Победная сотня: Гвардиола раскрыл тайну победы над "Реалом"
Каталонский тренер радуется победе над "Королевским" клубом. Фото: Reuters/Moly Darlington
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Ответный матч в полуфинальной паре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" завершился падением победителя турнира. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после разгромной победы.

Тренер не чувствовал напряжения и был уверен в своей команде, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

"Дома мы чувствуем невероятный комфорт с нашими людьми. Когда вы выходите в финал Лиги чемпионов, вы должны праздновать. К сожалению, у нас не будет времени, потому что в воскресенье мы можем выиграть АПЛ. Завтра будем с нашими семьями, а затем подготовимся к воскресенью", — говорит коуч.

Было спокойно, они много шутили

Гвардиола добавил, что у него не было беспокойства перед игрой. Он видел, что подопечные спокойно готовятся и не забывают о юморе.

"Сегодня с первой минуты у нас было ощущение, что игроки готовы. Было спокойно, они много шутили на днях, поэтому я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы к выступлению", — признался Пеп.

Юбилейный успех

Добавим, что это была 100-я победа Гвардиолы, как тренера в Лиге чемпионов. 47 раз он победил во главе с "горожанами", 23 с "Баварией" и 30 с "Барселоной".

Таким образом, "Манчестер Сити", справившись с "Реалом" на своем поле, вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с миланским "Интером". Игра состоится 10 июня в Стамбуле, если УЕФА не решит перенести матч в Лиссабон из-за выборов в Турции.

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

Папшун рассказал о приглашении заменить Луческу в "Динамо".

Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии.

Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас