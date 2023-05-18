В одну хвіртку: "Манчестер Сіті" розтрощив "Реал" у півфіналі Ліги чемпіонів

Голанд та компанія святкують чергове взяття воріт. Фото: Reuters/Molly Darlington

Після нічиї з рахунком 1:1 у першому протистоянні "Манчестер Сіті" та "Реалу" мало хто очікував, що матч відповіді завершиться повним домінуванням та розгромом англійського клубу. Але команда Гвардіоли зуміла впевнено розтрощити чинного володаря Ліги чемпіонів у другій зустрічі.

"Вершкові" отримали у власні ворота 4 "сухих" голи на "Етіхад Стеміум", передають Новини.LIVE

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Хід матчу

"Манчестер Сіті" — "Реал" — 4:0 (перший матч — 1:1)

Голи: Б. Сілва, 23, 37, Аканджі, 76, Альварес, 90+1

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 83), Гюндоган (Марез, 79), Гріліш — Голанд (Альварес, 89).

"Реал": Куртуа — Карвахаль (Васкес, 80), Мілітао, Алаба, Камавінга (Чуамені, 79) — Вальверде, Кроос (Асенсіо. 70), Модрич (Рюдігер, 63) — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Попередження: Діаш, Гюндоган — Карвахаль, Камавінга

Почали господарі з потужного пресингу підопічних Анчелотті. Куртуа рятував, а Голанду не щастило. Він не реалізував кілька небезпечних моментів, особливо запам’ятались спроби головою.

Статистика після першого тайму була нищівною для гостей. 13:1 за ударами, 5:0 у створ, втричі більше виконано передач. 42:2 за небезпечними атаками. 72% володіння м’ячем.

У ворота Куртуа залетіли 4 голи. Фото: Reuters/JASON CAIRNDUFF

Не дивно, що у воротах "Реалу" побувало пару голів. Двічі відзначився Бернарду Сілва. Першого разу Де Брюйне розкрив чужу оборону передачею до правого флангу штрафного на португальця, який потужним ударом у ближній кут перехитрив усіх суперників. Згодом Бернарду подвоїв рахунок. У центрі штрафного він добивав головою в дальній кут заблокований удар Гюндогана з лівого флангу.

Гості розпочали другий тайм більш упевнено, аніж першу половину матчу й навіть мали непоганий момент у вигляді чергового дальнього удару — Алаба зі штрафного на правому фланзі пробив під поперечину, Едерсон врятував. Але далі на полі була лише одна команда.

WE’RE MANCHESTER CITY, ON OUR WAY TO ISTANBUL!💙 pic.twitter.com/HW2JvbpzME — Sergio Gómez (@sergiogm_10) May 17, 2023

Голанд влучив у поперечину, а Аканджі забив третій гол після подачі Де Брюйне. Останню вишеньку на торті встановив Альварес. Після пасу Фодена він встановив принизливий для суперників рахунок 4:0.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА команда Хосепа Гвардіоли зіграє проти міланського "Інтера" 10 червня в Стамбулі.

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