"Реал" знову засмутив "Манчестер Сіті" та Гвардіолу в Лізі чемпіонів

Вінісіус Жуніор забив гол. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридський "Реал" прийняв на "Сантьяго Бернабеу" англійський "Манчестер Сіті" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Команди продемонстрували безкомпромісний, швидкісний футбол із перших хвилин матчу.

Анчелотті та Гвардіола виставили на поєдинок максимально атакувальні склади, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Карло Анчелотті двічі обіграв команди Хосепа Гвардіоли. У 2014 році "Реал" італійського фахівця вибив із Ліги чемпіонів "Баварію" каталонця. Рік тому мадридці грали з "Манчестер Сіті" у півфіналі турніру. "Реал" програв в Англії з рахунком 3:4, але вдома вирвав перемогу з рахунком 3:1. "Бланкос" пройшли у фінал та виграли його.

Хід поєдинку

"Реал" (Мадрид, Іспанія) — "Манчестер Сіті" (Англія) — 1:1 (1:0)

Голи: Вінісіус, 35 — Де Брюйне, 77

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос (Тчуамені, 84), Модріч (Начо, 86) — Родріго (Асенсіо, 81), Бензема (капітан), Вінісіус.

Тренер: Карло Анчелотті.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Стоунз, Рубен Діаш, Аканджи — Де Брюйне, Гюндоган (капітан), Родрі — Бернарду Сілва, Гриліш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

Тібо Куртуа довелося демонструвати майстерність із перших хвилин зустрічі. На дев'ятій хвилині Де Брюйне отримав передачу від Сілви й завдав небезпечного удару, але воротар "Реала" врятував свою команду. За перші пів години бельгієць здійснив чотири сейви.

Мадридці відповіли на 27 хвилині. Вінісіус здійснив перехоплення на лівому фланзі та прострілив у штрафний майданчик "Сіті", де Діаш у відчайдушному підкаті завадив Бензема забити гол.

Куртуа бореться із Холандом. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

На 34-й хвилині Бензема отримав м'яч від Вальверде перед воротами "Сіті". Француз у боротьбі із захисниками відпасував на Родріго, але рефері зупинив матч. Капітан "Реала" підіграв собі рукою. Усього за хвилину команда Анчелотті забила гол. Камавінга пройшов із м'ячем майже половину поля та зробив передачу на Вінісіуса. Бразилець завдав точного діагонального удару, 1:0. Гості відповіли на 42 хвилині. Гриліш не встиг замкнути небезпечний простріл Гюндогана вздовж воріт "Реала".

Другий тайм

Після перерви мадридці стали впевненіше грати в атаці. На 50-й хвилині Бензема мало не подвоїв рахунок, але Едерсон упорався з ударом француза з близької дистанції. У атаці у відповідь Рюдігер і Куртуа врятували свою команду від гола після спроби забити у виконанні Де Брюйне. За кілька хвилин Алаба в підкаті завадив пробити Холанду.

"Реал" грав краще, ніж у першому таймі, але "Сіті" заслужив гол. На 67-й хвилині Родрі знайшов Гюндогана в чужому штрафному майданчику. Капітан "містян" зробив передачу під удар Де Брюйне, який переграв Куртуа, 1:1.

Кевін Де Брюйне щойно забив "Реалу". Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридці мали шанс вирвати перемогу, але Едерсон впорався з ударом головою у виконанні Бензема. Нічия стала справедливим результатом поєдинку. Долю путівки до фіналу буде вирішено у Манчестері.

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