"Реал" снова расстроил "Манчестер Сити" и Гвардиолу в Лиге чемпионов

Винисиус Жуниор забил гол. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридский "Реал" принял на "Сантьяго Бернабеу" английский "Манчестер Сити" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Команды продемонстрировали бескомпромиссный, скоростной футбол с первых же минут матча.

Анчелотти и Гвардиола выставили на поединок максимально атакующие составы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Карло Анчелотти дважды обыгрывал команды Хосепа Гвардиолы. В 2014 году "Реал" итальянского специалиста выбил из Лиги чемпионов "Баварию" каталонца. Год назад мадридцы сразились с "Манчестер Сити" в полуфинале турнира. "Реал" проиграл в Англии со счетом 3:4, но дома вырвал победу со счетом 3:1. "Бланкос" прошли в финал и выиграли его.

Ход поединка

"Реал" (Мадрид, Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (1:0)

Голы: Винисиус, 35 — Де Брюйне, 77

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга — Вальверде, Кроос (Тчуамени, 84), Модрич (Начо, 86) — Родриго (Асенсио, 81), Бензема (капитан), Винисиус.

Тренер: Карло Анчелотти.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи — Де Брюйне, Гюндоган (капитан), Родри — Бернарду Силва, Грилиш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

Тибо Куртуа пришлось демонстрировать мастерство с первых минут встречи. На девятой минуте Де Брюйне получил передачу от Силвы и нанес опасный удар в касание, но вратарь "Реала" спас свою команду. За первые полчаса бельгиец совершил четыре сэйва.

Мадридцы ответили на 27-й минуте. Винисиус совершил перехват на левом фланге и прострелил в штрафную "Сити", где Диаш в отчаянном подкате помешал Бензема забить гол.

Куртуа борется с Холандом. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

На 34-й минуте Бензема получил мяч от Вальварде перед воротами "Сити". Француз в борьбе с защитниками отпасовал на Родриго, но рефери остановил матч. Капитан "Реала" подыграл себе рукой. Всего через минуту команда Анчелотти забила гол. Камавинга прошел с мячом почти половину поля и сделал передачу на Винисиуса. Бразилец нанес точный диагональный удар, 1:0. Гости ответили на 42-й минуте. Грилиш не успел замкнуть опасный прострел Гюндогана вдоль ворот "Реала".

Второй тайм

После перерыва мадридцы стали более уверенно играть в атаке. На 50-й минуте Бензема чуть не удвоил счет, но Эдерсон справился с ударом француза с близкой дистанции. В ответной атаке Рюдигер и Куртуа спасли свою команду от гола после попытки забить в исполнении Де Брюйне. Через несколько минут Алаба в подкате помешал пробить Холанду.

"Реал" играл лучше, чем в первом тайме, но "Сити" заслужил гол. На 67-й минуте Родри нашел Гюндогана в чужой штрафной. Капитан "горожан" сделал передачу под удар Де Брюйне, который переиграл Куртуа, 1:1.

Кевин Де Брюйне только что забил "Реалу". Фото: REUTERS/Juan Medina

У мадридцев был шанс вырвать победу, но Эдерсон справился с ударом головой в исполнении Бензема. Ничья стала справедливым исходом поединка. Судьба путевки в финал будет решена в Манчестере.

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