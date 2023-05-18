В одну калитку: "Манчестер Сити" разбил "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов
После ничьей со счетом 1:1 в первом противостоянии "Манчестер Сити" и "Реала" мало кто ожидал, что ответный матч завершится полным доминированием и разгромом английского клуба. Но команда Гвардиолы сумела уверенно сокрушить действующего обладателя Лиги чемпионов во второй встрече.
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Ход матча
"Манчестер Сити" — "Реал" — 4:0 (первый матч - 1:1)
Голы: Б. Силва, 23, 37, Аканджи, 76, Альварес, 90+1
"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи - Стоунз, Родри — Б. Силва, де Брюйне (Фоден, 83), Гюндоган (Марез, 79), Грилиш — Голанд (Альварес, 89).
"Реал": Куртуа — Карвахаль (Васкес, 80), Милитао, Алаба, Камавинга (Чуамэни, 79) — Вальверде, Кроос (Асенсио. 70), Модрич (Рюдигер, 63) — Родриго, Бензема, Винисиус.
Предупреждения: Диаш, Гюндоган — Карвахаль, Камавинга
Начали хозяева с мощного прессинга подопечных Анчелотти. Куртуа спасал, а Голланду не везло. Он не реализовал несколько опасных моментов, особенно запомнились попытки головой.
Статистика после первого тайма была сокрушительной для гостей. 13:1 по ударам, 5:0 в створ, втрое больше выполненных передач. 42:2 по опасным атакам. 72% владения мячом.
Неудивительно, что в воротах "Реала" побывало несколько голов. Дважды отличился Бернарду Силву. Первый раз Де Брюйне раскрыл чужую оборону передачей к правому флангу штрафного на португальца, который мощным ударом в ближний угол перехитрил всех соперников. Впоследствии Бернарду удвоил счет. В центре штрафной он добивал головой в дальний угол заблокированный удар Гюндогана с левого фланга.
Гости начали второй тайм увереннее, чем первую половину матча и даже имели неплохой момент в виде очередного дальнего удара — Алаба со штрафного на правом фланге пробил под перекладину, Эдерсон спас. Но дальше на поле была только одна команда.
WE'RE MANCHESTER CITY, ON OUR WAY TO ISTANBUL!💙 pic.twitter.com/HW2JvbpzME— Sergio Gómez (@sergiogm_10) May 17, 2023
Голланд поразил перекладину, а Аканджи забил третий гол после подачи Де Брюйне. Последнюю вишенку на торте установил Альварес. После паса Фодена он установил унизительный для соперников счет 4:0.
В финале Лиги чемпионов УЕФА команда Хосепа Гвардиолы сыграет против миланского "Интера" 10 июня в Стамбуле.
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