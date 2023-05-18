Переможна сотня: Гвардіола розкрив тайну перемоги над "Реалом"

Каталонський тренер радіє перемозі над "Королівським" клубом. Фото: Reuters/Moly Darlington

Матч відповіді у півфінальній парі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал" завершився падінням переможця турніру. Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився емоціями після розгромної перемоги.

Тренер не відчував напруження та був впевнений у своїй команді, передають Новини.LIVE.

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"Вдома ми відчуваємо неймовірний комфорт із нашими людьми. Коли ви виходите у фінал Ліги чемпіонів, ви маєте святкувати. На жаль, у нас не буде часу, тому що у неділю ми можемо виграти АПЛ. Завтра будемо з нашими сім'ями, а потім підготуємося до неділі", – каже коуч.

Було спокійно, вони багато жартували

Гвардіола додав, що в нього не було занепокоєння перед грою. Він бачив, що підопічні спокійно готуються й не забувають про гумор.

"Сьогодні з першої хвилини у нас було відчуття, що гравці готові. Було спокійно, вони багато жартували цими днями, тому я не відчував жодного напруження чи занепокоєння. Я відчував, що сьогодні ми готові до виступу", – зізнався Пеп.

Ювілейний успіх

Додамо, що це була 100 перемога Гвардіоли, як тренера у Лізі чемпіонів. 47 разів він переміг на чолі із "містянами", 23 з "Баварією" та 30 з "Барселоною".

Таким чином, "Манчестер Сіті", впоравшись з "Реалом" на своєму полі, вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з міланським "Інтером". Гра відбудеться 10 червня у Стамбулі, якщо УЄФА не вирішить перенести матч у Лісабон через вибори у Туреччині.

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