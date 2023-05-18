Довбик может стать одноклубником Малиновского

Артем Довбик перед матчем. Фото: УНИАН

Форвард сборной Украины Артем Довбик проводит последний сезон в составе СК "Днепр-1". Игроком интересуются зарубежные клубы.

Довбик давно хочет попробовать силы в одном из европейских чемпионатов, сообщает le 10 sport.

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Перспективы Довбика

Звезда СК "Днепр-1" остается лучшим бомбардиром сезона в украинской Премьер-лиге (УПЛ). На счету футболиста 23 гола в чемпионате. Он опережает Виталия Буяльского из "Динамо" на 11 голов. В общей сложности Артем Довбик забил в этом сезоне 28 мячей и сделал восемь результативных передач. До повторения рекорда УПЛ ему осталось два гола.

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: УНИАН

Руководство и тренерский штаб "Марселя" высоко ценят игровые качества Довбика. Во Франции не сомневаются в том, что Артем может усилить атакующий потенциал команды.

В "Марселе" рассчитывают пригласить Довбика за 11 млн евро. В случае, если "Днепр-1" откажется от предложения, французы подождут полгода и бесплатно заберут игрока. Контракт Артема с украинским клубом заканчивается в конце 2023-го года. Футболист не будет продлевать соглашение.

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