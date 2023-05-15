"Днепр-1" одержал важную победу в борьбе за чемпионский титул

Игроки "Днепра-1" перед матчем. Фото: УНИАН

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" сыграл на выезде против "Миная". Подопечные Александра Кучера одержали победу благодаря голу Артема Довбика.

"Днепр-1" продолжает преследовать "Шахтер" в гонке за чемпионство, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ход матча

"Минай" — "Днепр-1" — 0:1 (0:1)

Гол: Артем Довбик, 79

"Минай": Бандура, Чуев (Гечев, 82), Кравчук, Булеза, Твердохлеб, Немчанинов, Петько (Шишка, 82), Гончар (Дмитрук, 72), Витенчук (Коломоец, 87), Вишневский, Рогозинский (Байдал, 87).

Тренер: Владимир Шаран.

"Днепр-1": Рыбак, Адамюк, Сарапий, Довбик, Пихаленок (Когут, 81), Пеглоу, Бабенко, Бланко (Рубчинский, 62), Танчик (Подлепенец, 63; Хайнер, 73), Сваток, Пасич (Матаррита, 81).

Тренер: Александр Кучер.

В первом тайме гостям было сложно создать опасные моменты у ворот Бандуры. Стараний Пихаленка оказалось мало для забитого гола. Подопечным Кучера удалось протолкнуть мяч в сетку ворот соперника только из положения "вне игры".

Во втором тайме игра стала более интересной. Булеза чуть не вывел "Минай" вперед ударом в "девятку", но постепенно гости перехватили инициативу. Сначала Сарапий пробил в штангу ворот "Днепра", а вскоре Довбик получил мяч от Пихаленка и забил свой 23 гол в сезоне, 0:1.

Команда Кучера завоевала три очка и продолжает преследовать "Шахтер" в турнирной таблице. Соперников разделяют два балла. Претенденты на титул встретятся на поле 27-го мая.

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