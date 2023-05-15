Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Днепр-1" одержал важную победу в борьбе за чемпионский титул arrow

"Днепр-1" одержал важную победу в борьбе за чемпионский титул

15 мая 2023 15:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Днепр-1" одержал важную победу в борьбе за чемпионский титул
Игроки "Днепра-1" перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" сыграл на выезде против "Миная". Подопечные Александра Кучера одержали победу благодаря голу Артема Довбика. 

"Днепр-1" продолжает преследовать "Шахтер" в гонке за чемпионство, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

"Минай" сыграл против претендента на титул жестко и неуступчиво. Подопечные Владимира Шарана действовали без паники и были близки к тому, чтобы отобрать у "Днепра" очки. 

Ход матча

"Минай" — "Днепр-1" — 0:1 (0:1) 

Гол: Артем Довбик, 79

"Минай": Бандура, Чуев (Гечев, 82), Кравчук, Булеза,  Твердохлеб, Немчанинов, Петько (Шишка, 82), Гончар (Дмитрук, 72), Витенчук (Коломоец, 87), Вишневский, Рогозинский (Байдал, 87). 

Тренер: Владимир Шаран. 

"Днепр-1": Рыбак, Адамюк, Сарапий, Довбик, Пихаленок (Когут, 81), Пеглоу, Бабенко, Бланко (Рубчинский, 62), Танчик (Подлепенец, 63; Хайнер, 73), Сваток, Пасич (Матаррита, 81). 

Тренер: Александр Кучер. 

В первом тайме гостям было сложно создать опасные моменты у ворот Бандуры. Стараний Пихаленка оказалось мало для забитого гола. Подопечным Кучера удалось протолкнуть мяч в сетку ворот соперника только из положения "вне игры". 

Во втором тайме игра стала более интересной. Булеза чуть не вывел "Минай" вперед ударом в "девятку", но постепенно гости перехватили инициативу. Сначала Сарапий пробил в штангу ворот "Днепра", а вскоре Довбик получил мяч от Пихаленка и забил свой 23 гол в сезоне, 0:1. 

Команда Кучера завоевала три очка и продолжает преследовать "Шахтер" в турнирной таблице. Соперников разделяют два балла. Претенденты на титул встретятся на поле 27-го мая. 

Напомним, защитник Александр Зинченко стал самым высокооплачиваемым украинским легионером. 

Звезда фильмов для взрослых поддержала Лионеля Месси на праздновании чемпионства Ла Лиги в Барселоне. 

Полузащитник Михаил Мудрик спас донецкий "Шахтер" от финансовых проблем. 

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона. 

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла Киз на пути в 1/4 Italian Open. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас