"Заря" отмечает 100-летие разгромом, "Кривбасс" и "Верес" побеждают минимально

"Заря" победила "Металлист" со счетом 5:0. Фото: ФК "Металлист"

Воскресенье в УПЛ подарило 4 интересных матча. "Заря" уверенно разгромила на выезде "Металлист", "Кривбасс" и "Верес" с преимуществом в 1 мяч одолели "Рух" и "Металлист 1925" соответственно, а "Ворскла" была сильнее "Львова".

Результаты матчей Украинской Премьер-лиги в материале Новини.LIVE.

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Это был лучший подарок к 100-летию клуба. "Заря" начала забивать в ворота соперников уже с 20-й секунды, точнее Мизюк забил в свои ворота. Второй гол хозяева пропустили на 10-й минуте, когда Геррейро и Русин передачами от центра поля разыграли интересную комбинацию.

До перерыва гости отличились еще дважды. Отличились Шахов и Имереков. Затем был в "Заре" еще пенальти после игры рукой Демченко, получившего красную, но Булеца не забил. Еще один шанс забить с пенальти луганчане получили на 85-й минуте. И на этот раз Бражко уже не ошибся. В итоге адские 0:5.

"Металлист" — "Заря" — 0:5

Голы: Мизюк, 1 (авт.), Герреро, 10, Шахов, 21, Имереков, 27, Бражко, 85 (пен.)

На 33-й минуте Сергей Булеца (Заря) не забил пенальти (оплошность).

"Металлист": Ермолов — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал — Чидомере (Николишин, 33), Панасенко (Багачанский, 46), Демченко — Наумец (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46).

"Заря": Сапутин — Бутко, Имереков, Батагов, Вантух (Снурницын, 46) — Бражко, Шахов — Русин (Погорелый, 46), Булеца (Мишнев, 66), Антюх (Хахлев, 66) — Герреро (Полегенько, 7).

Предупреждения: Прядун, Мизюк, Николишин, Рязанцев - Снурницын

На 32-й минуте был удален Егор Демченко ("Металлист") (грубое нарушение).

Пенальти, решивший все

Казалось, что поединок "Кривбасса" и "Руха" завершится в нулевую ничью, но на 89-й минуте подопечные Юрия Вернидуба получили возможность вырвать три очка благодаря назначенному пенальти.

Своей возможностью хозяева воспользовались. Рифет Капич удачно реализовал 11-метровый и принес победу Кривому Рогу.

"Кривбасс" — "Рух" — 1:0

Гол: Рифет Капич 90 (пен.)

"Кривбасс": Андрей Клищук, Тимур Стецков, Клим Приходько (Вячеслав Рябов 90+1), Андрей Понедельник, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Даниил Безкоровайный, Максим Лунев (Даниэль Соса 46), Роман Дебелко, Иван Дибанго, Максим Задерака

"Рух": Юрий Паньков, Юрий Климчук, Остап Притула (Алексей Довгий 53), Вел Соломон-Отабор (Илья Квасница 65), Денис Пидгурский, Фабрисио Альваренга (Ярослав Карабин 88), Роман Дидик, Таллес Бренер , Виталий Роман

Предупреждение: Даниил Безкоровайный 28 - Роман Дидык 30

Снова забивает Сефери

В составе полтавской "Ворсклы" снова важный гол провел легионер Сефери. На 56 минуте Богдан Мишенко сфолил в своей штрафной при подаче с углового. Пенальти уверенно реализовал Таулян, для которого это был 12 гол этого сезона.

Окончательную точку в матче поставил Скляр, замкнувший прострел от партнера по команде с левого фланга на первой компенсированной минуте второго тайма.

После 26 туров "Ворскла" набрала 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. До зоны еврокубков шесть баллов, но у Александрии есть игру в запасе. У "Львова" всего 13 баллов и последняя, 16 строчка.

"Львов" — "Ворскла" — 0:2

Голы: Сефери, 56 (с пенальти), Скляр, 90+1.

"Львов": Рыбка — Игорь, Вовкун, Никитюк — Кузык (Беляев, 71), Мильченко, Мышенко (Алибеков, 81), Гриша — Траоре (Симинин, 19), Богунов (Ременяк, 71) — Свржняк (Бугай, 46).

"Ворскла": Бацула, Кравец, Скляр (Рамирес, 90+2), Пердута — Павлюк, Челядин (Черныш, 81) — Кане (Лопес, 85), Нестеренко (Кулаковский, 90+1), Сефери — Степанюк.

Предупреждение: Мишенко — Бацула.

Борьба за выживание

Единственный гол в матче "Верес" — "Металлист 1925" был забит в начале второго тайма, когда Геннадий Пасич воспользовался передачей Александра Лебеденко. Добавим, что с 59 минуты гости играли в меньшинстве после удаления Игоря Курило.

Таким образом, "Верес" одержал первую победу в последних трех матчах, а "Металлист 1925" не может выиграть в четырех играх подряд.

После 26 туров "Верес" набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице УПЛ, а у харьковчан также 27 баллов и 12 строчка перед зоной вылета.

"Верес" — "Металлист 1925" — 1:0

Гол: Пасич, 49.

"Верес": Когут — Гагун, Вовченко, Курко, Балан — Кучеров, Клец — Пасич (Вадовский, 90+2), Лебеденко (Дахновский, 81), Близниченко (В. Шарай, 81) — Гайдучик (Шестаков, 75).

"Металлист 1925": Мозиль — Рудавский (Курило, 55), Е. Ткачук, Безуглый, Жичиков — Габелок — Абдуллаев (Коваленко, 63), А. Ткачук (Энрике, 83), Кравченко (Вачиберадзе, 54), Ременюк — (Чирук, 54).

Предупреждение: Шестаков — Жичиков.

Удаление: Курило, 59 (прямая красная).

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