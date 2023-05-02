Харлан здобула третю медаль у сезоні, але програла принциповій суперниці

Ольга Харлана після перемоги. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Українка Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Гран-прі з фехтування на шаблях у столиці Південної Кореї Сеулі. Спортсменка виграла чотири дуелі на цьому турнірі.

У півфіналі українка поступилася француженці Сарі Бальзер, повідомляє у Twitter Верховна Рада України.

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Олімпійська чемпіонка Лондона Ольга Харлан на Гран-прі з фехтування у південнокорейському Сеулі перемогла у чотирьох поєдинках і дійшла до півфіналу, де поступилася француженці Сарі Бальзер (10:15). При цьому Харлан вигравала з рахунком 9:6, але потім змогла зробити лише один результативний укол. Суперниця вколола Ольгу дев'ять разів.

Ольга Харлан здобула медаль. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Досягнення Харлан

Сара Бальцер стала принциповою суперницею для Ольги Харлан. Вони вже втретє зустрілися на дуелі у 2023 році, причому француженка завдала українці двох поразок.

На шляху до півфіналу Ольга Харлан перемогла француженку Серьєль Рю (15:10), китаянку Шао Яціо (15:6), Чон Ін Хе з Південної Кореї (15:8) та Ганну Мартон з Угорщини (15:7).

Гран-Прі у Сеулі стали першими кваліфікаційними у відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі. Харлан вдруге 2023 року виграла медаль на рівні Гран-прі. У січні вона виборола "бронзу" на змаганнях у Тунісі. Це була її перша медаль на Гран-прі із 2020 року. Усього Харлан має 27 нагород у кар'єрі рівня Гран-прі.

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