Харлан поразила выступлением на Гран-при в Сеуле — блестящий результат украинки

Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото: Instagram/olgakharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан продолжает успешные выступления на международной арене. Так, на Гран-при в Сеуле спортсменка завоевала бронзовые медали.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Только одно поражение на турнире

Благодаря своему высокому рейтингу Ольга Харлан не соревновалась в квалификации турнира, а начала свои выступления сразу с плей-офф.

В основной сетке украинка одержала четыре победы и потерпела только одно поражение — в полуфинале Ольга не справилась с французской саблисткой Сари Бальцер (10:15).

🤺🇺🇦🥉На третью строчку пьедестала почета сошла сегодня по итогам соревнований на турнире серии Гран-при в южнокорейском Сеуле украинская саблистка Ольга Харлан.



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Поздравляем и гордимся! 💙💛



📷 #BizziTeam /FIE #StandWithUkraine #НОК #Украина pic.twitter.com/yA9ptC9HHf — НОК Украины (@OlympicUA) April 29, 2023

Гран-при в Южной Корее был первым квалификационным турниром предстоящих Олимпийских игр 2024 года.

Кроме того, бронза в Сеуле стала второй для Ольги Харлан в текущем году на соревнованиях серии Гран-при. Зимой она завоевала третье место на Гран-при Туниса.

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