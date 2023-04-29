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Харлан поразила выступлением на Гран-при в Сеуле: блестящий результат украинки

29 апреля 2023 19:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Харлан поразила выступлением на Гран-при в Сеуле — блестящий результат украинки
Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото: Instagram/olgakharlan
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан продолжает успешные выступления на международной арене. Так, на Гран-при в Сеуле спортсменка завоевала бронзовые медали.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Только одно поражение на турнире

Благодаря своему высокому рейтингу Ольга Харлан не соревновалась в квалификации турнира, а начала свои выступления сразу с плей-офф. 

В основной сетке украинка одержала четыре победы и потерпела только одно поражение — в полуфинале Ольга не справилась с французской саблисткой Сари Бальцер (10:15).

Гран-при в Южной Корее был первым квалификационным турниром предстоящих Олимпийских игр 2024 года.

Кроме того, бронза в Сеуле стала второй для Ольги Харлан в текущем году на соревнованиях серии Гран-при. Зимой она завоевала третье место на Гран-при Туниса.

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