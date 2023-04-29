Харлан вразила виступом на Гран-прі у Сеулі — блискучий результат українки

Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: Instagram/olgakharlan

Українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує успішні виступи на міжнародній арені. Так, на Гран-прі у Сеулі спортсменка виборола бронзові медалі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Лише одна поразка на турнірі

Завдяки своєму високому рейтингу Ольга Харлан не змагалась у кваліфікації турніру, а розпочала свої виступи одразу з плей-оф.

В основній сітці українка здобула чотири перемоги і зазнала лише однієї поразки — у півфіналі Ольга не впоралась з французькою шаблісткою Сарі Бальцер (10:15).

🤺🇺🇦🥉На третю сходинку п’єдесталу пошани зійшла сьогодні за підсумками змагань на турнірі серії Гран-прі у південнокорейському Сеулі🏆🇰🇷 українська шаблістка Ольга Харлан.



👉https://t.co/CtDuIWEIr4



Вітаємо і пишаємося!💙💛



📷 #BizziTeam/FIE#StandWithUkraine #НОК #Україна pic.twitter.com/yA9ptC9HHf — НОК України (@OlympicUA) April 29, 2023

Гран-прі у Південнії Кореї був першим кваліфікаційним турніром майбутніх Олімпійських ігор 2024.

Окрім цього, бронза у Сеулі стала другою для Ольги Харлан у поточному році на змаганнях серії Гран-прі. Взимку вона виборола третє місце на Гран-прі Тунісу.

Нагадаємо, український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин та отримав найвищий бал у команді.

Український боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про майбутнє Михайла Мудрика у лондонському клубі.

Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Гаррі Кейном та Віктором Осімхеном.