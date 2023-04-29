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Харлан вразила виступом на Гран-прі у Сеулі: блискучий результат українки

29 квітня 2023 19:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Харлан вразила виступом на Гран-прі у Сеулі — блискучий результат українки
Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: Instagram/olgakharlan
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує успішні виступи на міжнародній арені. Так, на Гран-прі у Сеулі спортсменка виборола бронзові медалі. 

Про це повідомляє Sport.ua. 

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Лише одна поразка на турнірі

Завдяки своєму високому рейтингу Ольга Харлан не змагалась у кваліфікації турніру, а розпочала свої виступи одразу з плей-оф. 

В основній сітці українка здобула чотири перемоги і зазнала лише однієї поразки — у півфіналі Ольга не впоралась з французькою шаблісткою Сарі Бальцер (10:15).

Гран-прі у Південнії Кореї був першим кваліфікаційним турніром майбутніх Олімпійських ігор 2024. 

Окрім цього, бронза у Сеулі стала другою для Ольги Харлан у поточному році на змаганнях серії Гран-прі. Взимку вона виборола третє місце на Гран-прі Тунісу.

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