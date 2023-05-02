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Харлан завоевала третью медаль в сезоне, но проиграла принципиальной сопернице

2 мая 2023 10:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харлан завоевала третью медаль в сезоне, но проиграла принципиальной сопернице
Ольга Харлан после победы. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинка Ольга Харлан стала бронзовой призеркой Гран-при по фехтованию на саблях в столице Южной Кореи Сеуле. Спортсменка выиграла четыре дуэли на этом турнире. 

В полуфинале украинка уступила француженке Саре Бальзер, сообщает в Twitter Верховная Рада Украины. 

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Олимпийская чемпионка Лондона Ольга Харлан на Гран-при по фехтованию в южнокорейском Сеуле победила в четырех поединках и дошла до полуфинала, где уступила француженке Саре Бальцер (10:15). При этом Харлан выигрывала со счетом 9:6, но затем смогла сделать только один результативный укол. Соперница уколола Ольгу девять раз. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан завоевала медаль. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Достижение Харлан

Сара Бальцер стала принципиальной соперницей для Ольги Харлан. Они уже в третий раз встретились на дуэли в 2023 году, причем француженка нанесла украинке два поражения. 

На пути к полуфиналу Ольга Харлан победила француженку Серьель Рю (15:10), китаянку Шао Яцио (15:6), Чон Ин Хэ из Южной Кореи (15:8) и Анну Мартон из Венгрии (15:7). 

Гран-При в Сеуле стали первыми квалификационными в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже. Харлан во второй раз в 2023 году выиграла медаль на уровне Гран-при. В январе она завоевала "бронзу" на соревнованиях в Тунисе. Это была ее первая медаль на Гран-при с 2020 года. Всего Харлан имеет 27 наград в карьере уровня Гран-при.

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