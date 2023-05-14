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"Шахтар" після гри з "Інгульцем" ще на 3 очки ближче до чемпіонства в УПЛ

14 травня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Шахтар" після гри з "Інгульцем" ще на 3 очки ближче до чемпіонства в УПЛ
"Гірники" відзначають взяття воріт. Фото: Twitter/SHAKHTAR DONETSK
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В той час, коли "Дніпро-1" втрачає очки проти "Олександрії", а "Динамо" поступається вдома "Чорноморцю", "Шахтар" перемагає на виїзді "Інгулець". Якщо відкинути усі розмови щодо перенесення гри та дивні зміни у складі господарів, все одно 3 очки "гірникам" дались не легко.

Обидва м’ячі гості забили після перерви, передають Новини.LIVE.

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Хоча б "Шахтар" зумів відзначити перемогою сумну дату. 13 травня 2002 року у Запоріжжі пішов з життя  легендарний український тренер Валерій Лобановський. "Динамо", в якому він грав та тренував найбільше в цей день поступилось "Чорноморцю", в якому Валерій Васильович теж провів кілька сезонів. Після Одеси він переїхав грати саме в Донецьк. Було це в 67-му.

Але якби Лобановський бачив, що "Динамо" ледве бореться за бронзу в УПЛ, то не повірив би, а от "Шахтар" схоже все ближче до золота.

Забивали після перерви

Перший тайм для гостей пройшов важко, моментів було мало, а от господарі непогано втікали у контратаки. Лише у другому таймі "гірники" почали забивати. Колектив Ковальця припустився помилки під час кутового з лівого флангу на 51 хвилині, не тримавши на ближній стійці Коноплю, який головою завершив передачу Матвієнка. 

На 78 хвилині воротар "Інгульця" Паламарчук заробив вилучення за фол проти Сікана на відставні від карного майданчика. А на десерт господарі забили собі самі, коли на 85 хвилині у власні ворота перевів простріл Тотовицького з лівого флангу Павлов.

Наразі "Шахтар" випереджає "Дніпро-1" на 5 очок, але у дніпрян матч в запасі та команди очікує очна зустріч в передостанньому турі. Перед цим "гірники" зіграють проти "Вереса" та "Зорі", а в останньому турі ще матч проти "Ворскли".

"Інгулець" — "Шахтар" — 0:2

Голи: Конопля, 51, Павлов, 85 (авт.)

"Інгулець": Паламарчук — Сидоренко (Білик, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін (Козак, 68), Коробенко, Запорожець, Осипенко (Мельничук, 46) — Козиренко (Кравчук, 86) — Сітало (Марусич, 68).

"Шахтар": Трубін — Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко — Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі (Сікан, 59).

Попередження: Осипенко — Бондаренко

На 78-й хвилині був вилучений Олексій Паламарчук (Інгулець) (грубе порушення).

Один із лідерів УПЛ "Дніпро-1" з наступного сезону змінить домашній стадіон.

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