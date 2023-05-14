"Шахтар" після гри з "Інгульцем" ще на 3 очки ближче до чемпіонства в УПЛ
В той час, коли "Дніпро-1" втрачає очки проти "Олександрії", а "Динамо" поступається вдома "Чорноморцю", "Шахтар" перемагає на виїзді "Інгулець". Якщо відкинути усі розмови щодо перенесення гри та дивні зміни у складі господарів, все одно 3 очки "гірникам" дались не легко.
Обидва м’ячі гості забили після перерви, передають Новини.LIVE.
Хоча б "Шахтар" зумів відзначити перемогою сумну дату. 13 травня 2002 року у Запоріжжі пішов з життя легендарний український тренер Валерій Лобановський. "Динамо", в якому він грав та тренував найбільше в цей день поступилось "Чорноморцю", в якому Валерій Васильович теж провів кілька сезонів. Після Одеси він переїхав грати саме в Донецьк. Було це в 67-му.
Але якби Лобановський бачив, що "Динамо" ледве бореться за бронзу в УПЛ, то не повірив би, а от "Шахтар" схоже все ближче до золота.
Забивали після перерви
Перший тайм для гостей пройшов важко, моментів було мало, а от господарі непогано втікали у контратаки. Лише у другому таймі "гірники" почали забивати. Колектив Ковальця припустився помилки під час кутового з лівого флангу на 51 хвилині, не тримавши на ближній стійці Коноплю, який головою завершив передачу Матвієнка.
🅰️ Матвієнко подає – Конопля забиває ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 13, 2023
🔥 Важливий гол Юхима 💪🏻#Shakhtar #ІнгулецьШахтар pic.twitter.com/14qFTjdM8N
На 78 хвилині воротар "Інгульця" Паламарчук заробив вилучення за фол проти Сікана на відставні від карного майданчика. А на десерт господарі забили собі самі, коли на 85 хвилині у власні ворота перевів простріл Тотовицького з лівого флангу Павлов.
Наразі "Шахтар" випереджає "Дніпро-1" на 5 очок, але у дніпрян матч в запасі та команди очікує очна зустріч в передостанньому турі. Перед цим "гірники" зіграють проти "Вереса" та "Зорі", а в останньому турі ще матч проти "Ворскли".
"Інгулець" — "Шахтар" — 0:2
Голи: Конопля, 51, Павлов, 85 (авт.)
"Інгулець": Паламарчук — Сидоренко (Білик, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін (Козак, 68), Коробенко, Запорожець, Осипенко (Мельничук, 46) — Козиренко (Кравчук, 86) — Сітало (Марусич, 68).
"Шахтар": Трубін — Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко — Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі (Сікан, 59).
Попередження: Осипенко — Бондаренко
На 78-й хвилині був вилучений Олексій Паламарчук (Інгулець) (грубе порушення).
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