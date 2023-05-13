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"Черноморец" подарил сенсацию в матче с "Динамо"

13 мая 2023 17:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Черноморец" подарил сенсацию в матче с "Динамо"
Политыло дважды ошибся, но его команда победила. Фото: ФК "Динамо"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Лучший подарок в кавычках на 96-й день рождения киевского "Динамо" принесли с собой гости из Одессы. "Черноморец" победил в отчаянном матче УПЛ на выезде со счетом 2:3, когда подопечные Шовковского были близки к камбеку.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Мало кто мог представить, что хозяева будут уступать 0:2 на 11-й минуте. И это еще одесситы использовали не все шансы в дебюте матча.

Кузык из углового выполнил подачу в центр штрафного, а Ермаков запер под стойку — так одесситы открыли счет. Через несколько минут Путря, Кузык и Бадибанга создали комбинацию, после которой отличился Демченко.

Не случившийся камбек

Одесситы удачно прессинговали, однако все изменилось после перерыва. На 53 минуте стенка между Ванатом и Бенито на левом фланге штрафной завершилась ударом с близкого расстояния от украинца, а уже через две минуты Владислав стал соавтором гола Буяльского, которому помог выйти на ударную позицию такой же игрой в столба на правом фланге чужих владений. Затем у Ваната был еще один шанс.

Но команда Григорчука собралась, проявила характер и на 70-й минуте Демченко ударом со среднего расстояния забил решающий гол.

Таким образом, "Динамо" отстает от "Зари" на 5 очков в борьбе за бронзу, при том, что у луганчан еще матч в запасе. А "Черноморец" поднялся на 9-е место.

"Динамо" — "Черноморец" — 2:3

Голы: Ванат, 53, Буяльский, 55 — Ермаков, 4, Демченко, 11, 70

"Динамо": Нещерет — Караваев, Дячук, Сирота, Овчаренко (Дубинчак, 72) — Сидорчук, Андриевский (Лонвейк, 78) — Бенито (Перрис, 71), Буяльский, Волошин (Царенко, 72) — Ванат (Рамирес, 84).

"Черноморец": Паст — Путря, Салюк, Гучек, Ермаков — Кузык (Задоя, 88), Политыло, Демченко — Бадибанга, Хадида (Штогрин, 46, Гладкий, 80), Алефиренко (Черткоев, 90+2).

Предупреждения: Бенито, Дячук, Дубинчак — Салюк

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