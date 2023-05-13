"Чорноморець" подарував сенсацію у матчі з "Динамо"

Політило двічі помилився, але його команда перемогла. Фото: ФК "Динамо"

Найкращий подарунок в лапках на 96-й день народження київського "Динамо" принесли з собою гості з Одеси. "Чорноморець" переміг у запеклому матчі УПЛ на виїзді з рахунком 2:3, коли підопічні Шовковського були близькими до камбеку.

Подробиці матчу у матеріалі Новини.LIVE.

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Мало хто міг собі уявити, що господарі будуть поступатись 0:2 на 11-й хвилині. І це ще одесити використали не всі свої шанси в дебюті матчу.

Кузик з кутового виконав подачу до центру штрафного, а Єрмаков замкнув під стійку — так одесити відкрили рахунок. За декілька хвилин Путря, Кузик та Бадібанга створили комбінацію після якої відзначився Демченко.

Камбек, який не стався

Одесити вдало пресингувати, проте все змінилось після перерви. На 53 хвилині стінка поміж Ванатом та Беніто на лівому фланзі штрафного завершилась ударом із близької відстані від українця, а вже за дві хвилини Владислав став співавтором голу Буяльського, якому допоміг вийти на ударну позицію такою ж грою в стовпа на правому фланзі чужих володінь. Потім у Ваната був ще один шанс.

Але команда Григорчука зібралась, проявила характер та на 70-й хвилині Демченко ударом з середньої відстані забив вирішальний гол.

Матч завершено. «Динамо» у свій День народження поступається вдома «Чорноморцю»



💙 2:3 ⚓️ #ДинамоЧорноморець pic.twitter.com/uhtj511l6m — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 13, 2023

Таким чином "Динамо" відстає від "Зорі" на 5 очок в боротьбі за бронзу, при тому, що у луганчан ще матч в запасі. А "Чорноморець" піднявся на 9 місце.

"Динамо" — "Чорноморець" — 2:3

Голи: Ванат, 53, Буяльський, 55 — Єрмаков, 4, Демченко, 11, 70

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 72) — Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 78) — Беніто (Перріс, 71), Буяльський, Волошин (Царенко, 72) — Ванат (Рамірес, 84).

"Чорноморець": Паст — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Кузик (Задоя, 88), Політило, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Штогрін, 46, Гладкий, 80), Алефіренко (Черткоєв, 90+2).

Попередження: Беніто, Дячук, Дубінчак — Салюк

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