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Відомий тренер назвав головного претендента на бронзу УПЛ

12 травня 2023 21:19
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Відомий тренер назвав головного претендента на бронзу УПЛ
Епізод матчу УПЛ між "Динамо" та "Зорею". Фото: УНІАН/Олександр Приходько
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Колишній тренер тернопільської "Ниви" та "Львова" Ігор Яворський поділився думками щодо того, хто ж стане чемпіоном України з футболу, а яка команда посяде третє місце в УПЛ. Спеціаліст також назвав головних невдах сезону. 

Інтерв'ю експерта публікує Zbirna.com.

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Чемпіоном стане "Шахтар"

Ігор Яворський переконаний, що чемпіонські перегони в УПЛ виграє донецький "Шахтар". На його думку, "гірники" належним чином налаштуються на фінальний відрізок сезону та візьмуть золоті медалі. 

"Чемпіоном стане "Шахтар", котрий переважає конкурентів за підбором гравців та виконавчою майстерністю. А недавні втрати очок у матчах із "Динамо" й "Олександрією", переконаний, тільки допоможуть "гірникам" належним чином налаштуватися та взяти гору у травневих протистояннях із "Зорею" та головним переслідувачем — "Дніпром-1", — зазначив Яворський. 

ван Леувен
Головний тренер "Зорі" Патрік ван Леувен. Фото: УНІАН/Євгеній Кравс

Він також вважає, що бронзові нагороди дістануться луганській "Зорі". 

"Як на мене, незважаючи на втрату очок у майбутньому поєдинку із "Шахтарем", луганчанам вистачить очкового запасу, аби випередити "Динамо", котре цього разу сенсаційно залишиться без п’єдесталу пошани. Зрештою, думаю, що й кияни на фінішній прямій не наберуть максимум пунктів. На жаль, "Динамо" й надалі нічим не вражає, ось і в крайньому календарному матчі із "Кривбасом" воно не награло на перемогу", — заявив спеціаліст. 

Окрім цього, Ігор Яворський впевнений, що п'ятою фінішує "Олександрія", а покинуть УПЛ "Львів" та "Металіст". 

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