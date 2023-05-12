Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный тренер назвал главного претендента на бронзу УПЛ arrow

Известный тренер назвал главного претендента на бронзу УПЛ

12 мая 2023 21:19
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Известный тренер назвал главного претендента на бронзу УПЛ
Эпизод матча УПЛ между "Динамо" и "Зарей". Фото: УНИАН/Александр Приходько
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший тренер тернопольской "Нивы" и "Львова" Игорь Яворский поделился мыслями о том, кто станет чемпионом Украины по футболу, а какая команда займет третье место в УПЛ. Специалист также назвал главных неудачников сезона.

Интервью эксперта публикует Zbirna.com.

Читайте также:

Чемпионом станет "Шахтер"

Игорь Яворский убежден, что чемпионскуя гонку в УПЛ выиграет донецкий "Шахтер". По его мнению, "горняки" должным образом настроятся на финальный отрезок сезона и возьмут золотые медали.

"Чемпионом станет "Шахтер", который превосходит конкурентов по подбору игроков и исполнительному мастерству. А недавние потери очков в матчах с "Динамо" и "Александрией", убежден, только помогут горнякам должным образом настроиться и одержать верх в майских противостояниях с "Зарей" и главным преследователем — "Днепром-1", — отметил Яворский.

ван Леувен
Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен. Фото: УНИАН/Евгений Кравс

Он также считает, что бронзовые награды достанутся луганской "Заре".

"Как по мне, несмотря на потерю очков в предстоящем поединке с "Шахтером", луганчанам хватит очкового запаса, чтобы опередить "Динамо", которое в этот раз сенсационно останется без пьедестала. Впрочем, думаю, что киевляне на финишной прямой не наберут максимум. К сожалению, "Динамо" и дальше ничем не впечатляет, вот и в крайнем календарном матче с "Кривбассом" оно не наиграло на победу", — заявил специалист.

Кроме того, Игорь Яворский уверен, что пятой финиширует "Александрия", а покинут УПЛ "Львов" и "Металлист".

Напомним, защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал". 

Украинец Михаил Мудрик оказался не нужен "Челси". Клуб решил судьбу игрока. 

Теннисистка Леся Цуренко сделала неожиданное заявление после победы над Элиной Свитолиной.

Жена Александра Усика рассказала об отношении к России и ожидании деоккупации Крыма. 

Жена Криштиану Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас