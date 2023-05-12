Известный тренер назвал главного претендента на бронзу УПЛ

Эпизод матча УПЛ между "Динамо" и "Зарей". Фото: УНИАН/Александр Приходько

Бывший тренер тернопольской "Нивы" и "Львова" Игорь Яворский поделился мыслями о том, кто станет чемпионом Украины по футболу, а какая команда займет третье место в УПЛ. Специалист также назвал главных неудачников сезона.

Интервью эксперта публикует Zbirna.com.

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Чемпионом станет "Шахтер"

Игорь Яворский убежден, что чемпионскуя гонку в УПЛ выиграет донецкий "Шахтер". По его мнению, "горняки" должным образом настроятся на финальный отрезок сезона и возьмут золотые медали.

"Чемпионом станет "Шахтер", который превосходит конкурентов по подбору игроков и исполнительному мастерству. А недавние потери очков в матчах с "Динамо" и "Александрией", убежден, только помогут горнякам должным образом настроиться и одержать верх в майских противостояниях с "Зарей" и главным преследователем — "Днепром-1", — отметил Яворский.

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен. Фото: УНИАН/Евгений Кравс

Он также считает, что бронзовые награды достанутся луганской "Заре".

"Как по мне, несмотря на потерю очков в предстоящем поединке с "Шахтером", луганчанам хватит очкового запаса, чтобы опередить "Динамо", которое в этот раз сенсационно останется без пьедестала. Впрочем, думаю, что киевляне на финишной прямой не наберут максимум. К сожалению, "Динамо" и дальше ничем не впечатляет, вот и в крайнем календарном матче с "Кривбассом" оно не наиграло на победу", — заявил специалист.

Кроме того, Игорь Яворский уверен, что пятой финиширует "Александрия", а покинут УПЛ "Львов" и "Металлист".

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