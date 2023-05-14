"Шахтер" после игры с "Ингульцем" еще на 3 очка ближе к чемпионству в УПЛ

"Горняки" отмечают взятие ворот. Фото: Twitter/SHAKHTAR DONETSK

В то время, когда "Днепр-1" теряет очки против "Александрии", а "Динамо" уступает дома "Черноморцу", "Шахтер" побеждает на выезде "Ингулец". Если отбросить все разговоры о переносе игры и странных изменениях в составе хозяев, все равно 3 очка "горнякам" дались не легко.

Оба мяча гости забили после перерыва, передают Новини.LIVE.

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Хотя "Шахтер" сумел отметить победой печальную дату. 13 мая 2002 года в Запорожье ушел из жизни легендарный украинский тренер Валерий Лобановский. "Динамо", в котором он играл и тренировал больше всего, в этот день уступило "Черноморцу", в котором Валерий Васильевич тоже провел несколько сезонов. После Одессы он переехал играть именно в Донецк. Было это в 67-м.

Но если бы Лобановский видел, что "Динамо" едва борется за бронзу в УПЛ, то не поверил бы, а вот "Шахтер" похоже все ближе к золоту.

Забивали после перерыва

Первый тайм для гостей прошел тяжело, моментов было мало, а вот хозяева неплохо убегали в контратаки. Лишь во втором тайме "горняки" начали забивать. Коллектив Ковальца допустил ошибку во время углового с левого фланга на 51 минуте, не держа на ближней стойке Коноплю, который головой завершил передачу Матвиенко.

На 78 минуте вратарь "Ингульца" Паламарчук заработал удаление за фол против Сикана на отставной от штрафной. А на десерт хозяева забили себе сами, когда на 85-й минуте в собственные ворота перевел прострел Тотовицкого с левого фланга Павлов.

"Шахтер" опережает "Днепр-1" на 5 очков, но у днепрян матч в запасе и команды ожидает очная встреча в предпоследнем туре. Перед этим "горняки" сыграют против "Вереса" и "Зари", а в последнем туре еще матч против "Ворсклы".

"Ингулец" — "Шахтер" — 0:2

Голы: Конопля, 51, Павлов, 85 (авт.)

"Ингулец": Паламарчук — Сидоренко (Белик, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкин (Казак, 68), Коробенко, Запорожец, Осипенко (Мельничук, 46) — Козыренко (Кравчук, 86) — Ситало (Марусич, 68).

"Шахтер": Трубин — Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 69), Матвиенко — Степаненко — Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Криськив — Келси (Сикан, 59).

Предупреждение: Осипенко - Бондаренко

На 78-й минуте был удален Алексей Паламарчук (Ингулец) (грубое нарушение).

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