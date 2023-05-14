"Шахтер" после игры с "Ингульцем" еще на 3 очка ближе к чемпионству в УПЛ
В то время, когда "Днепр-1" теряет очки против "Александрии", а "Динамо" уступает дома "Черноморцу", "Шахтер" побеждает на выезде "Ингулец". Если отбросить все разговоры о переносе игры и странных изменениях в составе хозяев, все равно 3 очка "горнякам" дались не легко.
Оба мяча гости забили после перерыва, передают Новини.LIVE.
Хотя "Шахтер" сумел отметить победой печальную дату. 13 мая 2002 года в Запорожье ушел из жизни легендарный украинский тренер Валерий Лобановский. "Динамо", в котором он играл и тренировал больше всего, в этот день уступило "Черноморцу", в котором Валерий Васильевич тоже провел несколько сезонов. После Одессы он переехал играть именно в Донецк. Было это в 67-м.
Но если бы Лобановский видел, что "Динамо" едва борется за бронзу в УПЛ, то не поверил бы, а вот "Шахтер" похоже все ближе к золоту.
Забивали после перерыва
Первый тайм для гостей прошел тяжело, моментов было мало, а вот хозяева неплохо убегали в контратаки. Лишь во втором тайме "горняки" начали забивать. Коллектив Ковальца допустил ошибку во время углового с левого фланга на 51 минуте, не держа на ближней стойке Коноплю, который головой завершил передачу Матвиенко.
🅰️ Матвиенко подает – Конопля забивает ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 13, 2023
🔥 Важный гол Ефима 💪🏻 #Shakhtar #ИнгулецШахтер pic.twitter.com/14qFTjdM8N
На 78 минуте вратарь "Ингульца" Паламарчук заработал удаление за фол против Сикана на отставной от штрафной. А на десерт хозяева забили себе сами, когда на 85-й минуте в собственные ворота перевел прострел Тотовицкого с левого фланга Павлов.
"Шахтер" опережает "Днепр-1" на 5 очков, но у днепрян матч в запасе и команды ожидает очная встреча в предпоследнем туре. Перед этим "горняки" сыграют против "Вереса" и "Зари", а в последнем туре еще матч против "Ворсклы".
"Ингулец" — "Шахтер" — 0:2
Голы: Конопля, 51, Павлов, 85 (авт.)
"Ингулец": Паламарчук — Сидоренко (Белик, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкин (Казак, 68), Коробенко, Запорожец, Осипенко (Мельничук, 46) — Козыренко (Кравчук, 86) — Ситало (Марусич, 68).
"Шахтер": Трубин — Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 69), Матвиенко — Степаненко — Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Криськив — Келси (Сикан, 59).
Предупреждение: Осипенко - Бондаренко
На 78-й минуте был удален Алексей Паламарчук (Ингулец) (грубое нарушение).
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