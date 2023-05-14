"Зоря" відзначає 100-річчя розгромом, "Кривбас" та "Верес" перемагають мінімально

"Зоря" перемогла "Металіст" з рахунком 5:0. Фото: ФК "Металіст"

Неділя в УПЛ подарувала 4 цікавих матчі. "Зоря" впевнено розтрощила на виїзді "Металіст", "Кривбас" та "Верес" з перевагою в 1 м’яч здолали "Рух" та "Металіст 1925" відповідно, а "Ворскла" була сильніше за "Львів".

Підсумки матчів Української Прем’єр-ліги у матеріали Новини.LIVE.

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Це був кращий подарунок на 100-річчя клубу. "Зоря" почала забивати у ворота суперників вже з 20-ї секунди, точніше Мизюк забив у власні ворота. Другий гол господарі пропустили на 10 хвилині, коли Геррейро та Русин передачами від центру поля розіграли цікаву комбінацію.

До перерви гості відзначились ще двічі. Відзначились Шахов та Імереков. Потім був у "Зорі" ще пенальті після гри рукою Демченко, який отримав червону, але Булеца не забив. Ще один шанс забити з пенальті луганчани отримали на 85-й хвилині. І цього разу Бражко вже не схибив. У підсумку пекельні 0:5.

"Металіст" — "Зоря" — 0:5

Голи: Мизюк, 1 (авт.), Герреро, 10, Шахов, 21, Імереков, 27, Бражко, 85 (пен.)

На 33-й хвилині Сергій Булеца (Зоря) не забив пенальті (промах).

"Металіст": Єрмолов — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал — Чідомере (Ніколишин, 33), Панасенко (Багачанський, 46), Демченко — Наумець (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46).

"Зоря": Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух (Снурніцин, 46) — Бражко, Шахов — Русин (Погорілий, 46), Булеца (Мишньов, 66), Антюх (Хахльов, 66) — Герреро (Полегенько, 77).

Попередження: Прядун, Мизюк, Ніколишин, Рязанцев — Снурніцин

На 32-й хвилині був вилучений Єгор Демченко ("Металіст") (грубе порушення).

Пенальті, який вирішив все

Здавалося, що поєдинок "Кривбаса" та "Руха" завершиться у нульову нічию, але на 89-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба отримали можливість вирвати три очки завдяки призначеному пенальті.

Своєю можливістю господарі скористалися. Ріфет Капіч вдало реалізував 11-метровий та приніс перемогу Кривому Рогу.

"Кривбас" — "Рух" — 1:0

Гол: Ріфет Капіч 90 (пен.)

"Кривбас": Андрій Кліщук, Тимур Стецков, Клим Приходько (В'ячеслав Рябов 90+1), Андрій Понєдєльнік, Ріфет Капич, Дмитро Хомченовський, Данило Безкоровайний, Максим Луньов (Даніель Соса 46), Роман Дебелко, Іван Дібанго, Максим Задерака

"Рух": Юрій Паньків, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Довгий 53), Вів Соломон-Отабор (Ілля Квасниця 65), Денис Підгурський, Фабрісіо Альваренга (Ярослав Карабін 88), Роман Дідик, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман

Попередження: Данило Безкоровайний 28 — Роман Дідик 30

Знову забиває Сефері

У складі полтавської "Ворскли" знову важливий гол провів легіонер Сефері. На 56 хвилині Богдан Мишенко сфолив у своєму штрафному під час подачі з кутового. Пенальті впевнено реалізував Таулян, для якого це був 12 гол цього сезону.

Остаточну крапку в матчі поставив Скляр, який замкнув простріл від партнера по команді з лівого флангу на першій компенсованій хвилині другого тайму.

Після 26 турів "Ворскла" набрала 33 очки та посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. До зони єврокубків шість балів, але Олександрія має гру в запасі. У "Львова" лише 13 балів та останній, 16 рядок.

"Львів" — "Ворскла" — 0:2

Голи: Сефері, 56 (з пенальті), Скляр, 90+1.

Львів: Рибка — Ігор, Вовкун, Никитюк — Кузик (Беляєв, 71), Мильченко, Мишенко (Алібеков, 81), Грисьо — Траоре (Сімінін, 19), Богунов (Ременяк, 71) — Свржняк (Бугай, 46).

Ворскла: Бацула, Кравець, Скляр (Рамірес, 90+2), Пердута — Павлюк, Челядін (Черниш, 81) — Кане (Лопес, 85), Нестеренко (Кулаковський, 90+1), Сефері — Степанюк.

Попередження: Мишенко — Бацула.

Боротьба за виживання

Єдиний гол у матчі "Верес" – "Металіст 1925" був забитий на початку другого тайму, коли Геннадій Пасіч скористався передачею Олександра Лебеденка. Додамо, що з 59 хвилини гості грали у меншості після вилучення Ігоря Курило.

Таким чином "Верес" здобув першу перемогу в останніх трьох матчах, а "Металіст 1925" не може виграти в чотирьох іграх поспіль.

Після 26 турів "Верес" набрав 27 очок та піднявся на десяте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у харків’ян також 27 балів та 12 рядок перед зоною вильоту.

"Верес" — "Металіст 1925" — 1:0

Гол: Пасіч, 49.

"Верес": Когут — Гагун, Вовченко, Курко, Балан — Кучеров, Кльоц — Пасіч (Вадовський, 90+2), Лебеденко (Дахновський, 81), Блізніченко (В. Шарай, 81) — Гайдучик (Шестаков, 75).

"Металіст 1925": Мозіль — Рудавський (Курило, 55), Є. Ткачук, Безуглий, Жичиков — Габелок — Абдуллаєв (Коваленко, 63), А. Ткачук (Енріке, 83), Кравченко (Вачіберадзе, 54), Ременюк — Островський (Чирук, 54).

Попередження: Шестаков — Жичиков.

Вилучення: Курило, 59 (пряма червона).+

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