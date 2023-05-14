Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Вперше за 7 років: жіноча збірна України з фехтування найкраща на етапі Кубка світу arrow

Вперше за 7 років: жіноча збірна України з фехтування найкраща на етапі Кубка світу

14 травня 2023 18:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Вперше за 7 років: жіноча збірна України з фехтування найкраща на етапі Кубка світу
Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. Фото: Facebook/Національний олімпійський комітет України
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Блискучою перемогою української команди завершився Кубок світу з фехтування на шаблях серед жінок у грузинському Батумі. Це перше з 2016 року командне золото Кубка світу у жіночій шаблі для збірної України.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Читайте також:

На шляху до першої сходинки п’єдесталу український квартет у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової взяв гору над  Алжиром (45:43), змусив скласти зброю перший номер світового рейтингу Францію (45:44), а також Азербайджан (45:37), у півфіналі здолав Італію (45:36).

У фіналі українки зіштовхнулися з серйозним опором команди США, але, все ж таки, змогли переломити його та взяли верх з рахунком 45:42. 

Харлан допоміг психолог

Нещодавно Українка Ольга Харлан, яка завдала вирішальний удар у фіналі, здобула бронзу на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях у південнокорейському Сеулі. Для неї це 27-ма медаль Гран-прі у кар’єрі та друга в цьому сезоні. Після успіху спортсменка зізналась, що працює з психологом.

"Я працюю з психологом. Кажу вже всім це – я раджу, якщо ви вважаєте, що вам треба – йдіть. Не замислюйтеся. І я працюю із початку війни, бо не вигрібала взагалі нічого. Зараз трошечки вигрібаю. Психологиня теж дивується мені, каже, що в такій ситуації я ще нормально мислю. Я не знаю, які в мене ресурси та де я їх взяла", – розповіла Харлан.

Етап Кубка світу з фехтування в Грузії є відбірковим на Олімпійські ігри-2024. Ця перемога дозволить синьо-жовтим піднятися на 11-те місце у світовому рейтингу.

Один із лідерів УПЛ "Дніпро-1" з наступного сезону змінить домашній стадіон.

Лише срібні нагороди зуміли здобути у чемпіонаті ОАЕ в складі "Аль-Айну" український тренер Сергій Ребров та вінгер команди Андрій Ярмоленко

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала найкращий результат сезону у світі. 

Український боксер Денис Берінчик втратив один зі своїх титулів.

Українець Михайло Мудрик не потрібен "Челсі". У клубі вирішили долю гравця. 

Тенісистка Леся Цуренко зробила несподівану заяву після перемоги над Еліною Світоліною.

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB