Вперше за 7 років: жіноча збірна України з фехтування найкраща на етапі Кубка світу

Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. Фото: Facebook/Національний олімпійський комітет України

Блискучою перемогою української команди завершився Кубок світу з фехтування на шаблях серед жінок у грузинському Батумі. Це перше з 2016 року командне золото Кубка світу у жіночій шаблі для збірної України.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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На шляху до першої сходинки п’єдесталу український квартет у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової взяв гору над Алжиром (45:43), змусив скласти зброю перший номер світового рейтингу Францію (45:44), а також Азербайджан (45:37), у півфіналі здолав Італію (45:36).

У фіналі українки зіштовхнулися з серйозним опором команди США, але, все ж таки, змогли переломити його та взяли верх з рахунком 45:42.

Харлан допоміг психолог

Нещодавно Українка Ольга Харлан, яка завдала вирішальний удар у фіналі, здобула бронзу на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях у південнокорейському Сеулі. Для неї це 27-ма медаль Гран-прі у кар’єрі та друга в цьому сезоні. Після успіху спортсменка зізналась, що працює з психологом.

"Я працюю з психологом. Кажу вже всім це – я раджу, якщо ви вважаєте, що вам треба – йдіть. Не замислюйтеся. І я працюю із початку війни, бо не вигрібала взагалі нічого. Зараз трошечки вигрібаю. Психологиня теж дивується мені, каже, що в такій ситуації я ще нормально мислю. Я не знаю, які в мене ресурси та де я їх взяла", – розповіла Харлан.

Етап Кубка світу з фехтування в Грузії є відбірковим на Олімпійські ігри-2024. Ця перемога дозволить синьо-жовтим піднятися на 11-те місце у світовому рейтингу.

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