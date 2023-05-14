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Впервые за 7 лет: женская сборная Украины по фехтованию лучшая на этапе Кубка мира

14 мая 2023 18:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Впервые за 7 лет: женская сборная Украины по фехтованию лучшая на этапе Кубка мира
Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова. Фото: Facebook/Национальный олимпийский комитет Украины
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Блестящей победой украинской команды завершился Кубок мира по фехтованию на саблях среди женщин в грузинском Батуми. Это первое с 2016 года командное золото Кубка мира по женской сабле для сборной Украины.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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На пути к первой строчке пьедестала украинский квартет в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой взял верх над Алжиром (45:43), заставил сложить оружие первый номер мирового рейтинга Францию (45:44), а также Азербайджан (45:37), в полуфинале одолел Италию (45:36).

В финале украинки столкнулись с серьезным сопротивлением команды США, но все же смогли переломить его и взяли верх со счетом 45:42.

Харлан помог психолог

Недавно Украинка Ольга Харлан, которая нанесла решающий удар в финале, получила бронзу на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в южнокорейском Сеуле. Для нее это 27-я медаль Гран-при в карьере и вторая в этом сезоне. После успеха спортсменка призналась, что работает с психологом.

"Я работаю с психологом. Говорю уже всем. Это я советую, если вы считаете, что вам нужно — уходите. Не задумывайтесь. И я работаю с начала войны, потому что не выгребала вообще ничего. Сейчас немножко выгребаю. Психолог тоже удивляется мне, говорит, что в такой ситуации я еще нормально мыслю. Я не знаю, какие у меня ресурсы и где я их взяла", — рассказала Харлан.

Этап Кубка мира по фехтованию в Грузии отборочный на Олимпийские игры-2024. Эта победа позволит сине-желтым подняться на 11 место в мировом рейтинге.

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