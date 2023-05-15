Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Калинина обыграла Киз на пути в 1/4 Italian Open arrow

Калинина обыграла Киз на пути в 1/4 Italian Open

15 мая 2023 14:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Калинина обыграла Киз на пути в 1/4 Italian Open
Ангелина Калинина радуется победе. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала важную победу на международном турнире. Она сумела в трех сетах обыграть американку Мэдисон Киз. 

Калинина справилась с нервами и взяла верх над соперницей после неудачного начала матча, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В рамках турнира WTA 1000 в Риме Ангелина Калинина (47 номер в рейтинге WTA) сыграла в 1/8 с Мэдисон Киз (23 номер в рейтинге WTA). На пути к этому поединку украинка сломила сопротивление россиянки Анны Блинковой (73 WTA) и американки Софии Кенин (134 WTA).

Ангелина Калинина
Ангелина Калинина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Internazionali BNL d’Italia. WTA 1000. Рим, Италия. Грунт

1/8 финала

Мэдисон Киз (США) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:2 (6:2, 2:6, 4:6)

Ход поединка

Теннисистка из США активно начала поединок и повела в счете с брэйком (3:0). Она полностью контролировала развитие событий в первом сете. 

Во втором сете события развивались совершенно иначе. Калинина сделала два брейка и лидировала со счетом 4:0. После этого она отдала американке два очка подряд, но не упустила лидерство. 

В решающей партии соперницы отдали все силы на корте. Они обменялись брейками, после чего украинка с трудом сумела захватить инициативу. 

Имя соперницы украинской теннисистки по четвертьфиналу пока не известно. Ей станет либо Майа Хаддад из Бразилии, либо Камила Осорио Серрано из Колумбии. 

Калинина второй раз дошла до четвертого раунда на турнире WTA 1000. Год назад она проиграла Джессике Пегуле в Майами из-за травмы бедра.

Напомним, защитник Александр Зинченко стал самым высокооплачиваемым украинским легионером. 

Звезда фильмов для взрослых поддержала Лионеля Месси на праздновании чемпионства Ла Лиги в Барселоне. 

Полузащитник Михаил Мудрик спас донецкий "Шахтер" от финансовых проблем. 

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас