Калинина обыграла Киз на пути в 1/4 Italian Open

Ангелина Калинина радуется победе. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала важную победу на международном турнире. Она сумела в трех сетах обыграть американку Мэдисон Киз.

Калинина справилась с нервами и взяла верх над соперницей после неудачного начала матча, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках турнира WTA 1000 в Риме Ангелина Калинина (47 номер в рейтинге WTA) сыграла в 1/8 с Мэдисон Киз (23 номер в рейтинге WTA). На пути к этому поединку украинка сломила сопротивление россиянки Анны Блинковой (73 WTA) и американки Софии Кенин (134 WTA).

Ангелина Калинина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Internazionali BNL d’Italia. WTA 1000. Рим, Италия. Грунт

1/8 финала

Мэдисон Киз (США) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:2 (6:2, 2:6, 4:6)

Ход поединка

Теннисистка из США активно начала поединок и повела в счете с брэйком (3:0). Она полностью контролировала развитие событий в первом сете.

Во втором сете события развивались совершенно иначе. Калинина сделала два брейка и лидировала со счетом 4:0. После этого она отдала американке два очка подряд, но не упустила лидерство.

В решающей партии соперницы отдали все силы на корте. Они обменялись брейками, после чего украинка с трудом сумела захватить инициативу.

Имя соперницы украинской теннисистки по четвертьфиналу пока не известно. Ей станет либо Майа Хаддад из Бразилии, либо Камила Осорио Серрано из Колумбии.

Калинина второй раз дошла до четвертого раунда на турнире WTA 1000. Год назад она проиграла Джессике Пегуле в Майами из-за травмы бедра.

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