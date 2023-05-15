Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Калініна обіграла Кіз на шляху до 1/4 Italian Open arrow

Калініна обіграла Кіз на шляху до 1/4 Italian Open

15 травня 2023 14:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Калініна обіграла Кіз на шляху до 1/4 Italian Open
Ангеліна Калініна радіє перемозі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула важливу перемогу на міжнародному турнірі. Вона зуміла у трьох сетах обіграти американку Медісон Кіз.

Калініна впоралася з нервами та взяла гору над суперницею після невдалого початку матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У рамках турніру WTA 1000 у Римі Ангеліна Калініна (47 номер у рейтингу WTA) зіграла в 1/8 з Медісон Кіз (23 номер у рейтингу WTA). На шляху до цього поєдинку українка зламала опір росіянки Анни Блінкової (73 WTA) та американки Софії Кенін (134 WTA).

Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Internazionali BNL d'Italia. WTA 1000. Рим, Італія. Грунт

1/8 фіналу

Медісон Кіз (США) — Ангеліна Калініна (Україна) — 1:2 (6:2, 2:6, 4:6)

Хід поєдинку

Тенісистка зі США активно розпочала поєдинок і повела у рахунку з брейком (3:0). Вона повністю контролювала розвиток подій у першому сеті.

У другому сеті події розвивалися зовсім інакше. Калініна зробила два брейки та лідирувала з рахунком 4:0. Після цього вона віддала американці два очки поспіль, але не втратила лідерство.

У вирішальній партії суперниці віддали усі сили на корті. Вони обмінялися брейками, після чого українка зусилля захопила ініціативу.

Ім'я суперниці української тенісистки з чвертьфіналу наразі не відоме. Їй стане або Мая Хаддад із Бразилії, або Каміла Осоріо Серрано з Колумбії.

Калініна вдруге дійшла до четвертого раунду на турнірі WTA 1000. Рік тому вона програла Джесіці Пегулі в Майамі через травму стегна.

Нагадаємо, захисник Олександр Зінченко став найбільш високооплачуваним українським легіонером.

Зірка фільмів для дорослих підтримала Ліонеля Мессі на святкуванні чемпіонства Ла-Ліги у Барселоні.

Півзахисник Михайло Мудрик урятував донецький "Шахтар" від фінансових проблем.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко може піти з "Динамо" наприкінці сезону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB