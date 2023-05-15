Калініна обіграла Кіз на шляху до 1/4 Italian Open

Ангеліна Калініна радіє перемозі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула важливу перемогу на міжнародному турнірі. Вона зуміла у трьох сетах обіграти американку Медісон Кіз.

Калініна впоралася з нервами та взяла гору над суперницею після невдалого початку матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках турніру WTA 1000 у Римі Ангеліна Калініна (47 номер у рейтингу WTA) зіграла в 1/8 з Медісон Кіз (23 номер у рейтингу WTA). На шляху до цього поєдинку українка зламала опір росіянки Анни Блінкової (73 WTA) та американки Софії Кенін (134 WTA).

Ангеліна Калініна відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Internazionali BNL d'Italia. WTA 1000. Рим, Італія. Грунт

1/8 фіналу

Медісон Кіз (США) — Ангеліна Калініна (Україна) — 1:2 (6:2, 2:6, 4:6)

Хід поєдинку

Тенісистка зі США активно розпочала поєдинок і повела у рахунку з брейком (3:0). Вона повністю контролювала розвиток подій у першому сеті.

У другому сеті події розвивалися зовсім інакше. Калініна зробила два брейки та лідирувала з рахунком 4:0. Після цього вона віддала американці два очки поспіль, але не втратила лідерство.

У вирішальній партії суперниці віддали усі сили на корті. Вони обмінялися брейками, після чого українка зусилля захопила ініціативу.

Ім'я суперниці української тенісистки з чвертьфіналу наразі не відоме. Їй стане або Мая Хаддад із Бразилії, або Каміла Осоріо Серрано з Колумбії.

Калініна вдруге дійшла до четвертого раунду на турнірі WTA 1000. Рік тому вона програла Джесіці Пегулі в Майамі через травму стегна.

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