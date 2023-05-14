Римские каникулы: Цуренко и Костюк прекращают борьбу в одиночке
Приключения украинских теннисисток в Риме в турнире серии WTA сразу для двух спортсменок приостанавливаются в третьем круге. Леся Цуренко и Марта Костюк не сумели пройти дальше, а Ангелина Калинина узнала соперницу по одной восьмой финала.
Выступления первых ракеток Украины в Италии в материале Новини.LIVE.
Первая ракетка Украины Марта Костюк в третий раз уступила испанке Бадосе: ранее теннисистки встречались в рамках Открытого чемпионата Австралии в 2019 году (квалификация) и в предыдущем сезоне (третий круг). В этот раз Марта проиграла в двух сетах 4:6, 2:6.
Sweet 16 here she comes!— wta (@WTA) May 14, 2023
Badosa defeats Kostyuk 6-4, 6-2, ведя в четыре кружка его будет face Muchova. @paulabadosa | #IBI23 pic.twitter.com/DMO1o9BdGR
Костюк, успевающая также делать в Риме фотографии для своих страниц в соцсетях, продолжит выступление в парном разряде, в котором играет вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
Поражение первой ракетке мира
Леся Цуренко потерпела второе поражение в матчах против Швентек: в прошлом году Цуренко уступила польке на старте Открытого чемпионата Франции. Напомним, тогда Ига стала чемпионкой турнира. В прошлогодних соревнованиях в Риме первая ракетка мира тоже была на первом месте.
Making her run 💪— wta (@WTA) May 14, 2023
Защита champ @iga_swiatek defeats Tsurenko and secures her spot in the fourth round! #IBI23 pic.twitter.com/BMyg518RXb
В этот раз украинка вышла вперед 2:0, после чего проиграла 12 геймов подряд. 2:6 и 0:6. За шесть раз выступлений в основной сетке турнира в Риме Леся показала свой лучший результат.
Ранее ей дважды удавалось выходить ко второму кругу в 2016 и 2017 годах. Следующая соперница Швентек определится в матче между Донной Векич и Людмилой Самсоновой.
Калинина сыграет с Вондроушевой
Также стала известна соперница Калининой, успевшая выйти в следующий раунд еще в субботу. Вондроушова выиграла у Саккари 7:5, 6:3.
Напомним, что после победы над россиянкой Ангелина одолела Софию Кенин и прошла в 1/8 турнира.
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