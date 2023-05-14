Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Римские каникулы: Цуренко и Костюк прекращают борьбу в одиночке arrow

Римские каникулы: Цуренко и Костюк прекращают борьбу в одиночке

14 мая 2023 19:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Римские каникулы: Цуренко и Костюк прекращают борьбу в одиночке
У Марты Костюк будет больше времени для фотосессий в Италии. Фото: Instagram/martakostyuk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Приключения украинских теннисисток в Риме в турнире серии WTA сразу для двух спортсменок приостанавливаются в третьем круге. Леся Цуренко и Марта Костюк не сумели пройти дальше, а Ангелина Калинина узнала соперницу по одной восьмой финала.

Выступления первых ракеток Украины в Италии в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Первая ракетка Украины Марта Костюк в третий раз уступила испанке Бадосе: ранее теннисистки встречались в рамках Открытого чемпионата Австралии в 2019 году (квалификация) и в предыдущем сезоне (третий круг). В этот раз Марта проиграла в двух сетах 4:6, 2:6.

Костюк, успевающая также делать в Риме фотографии для своих страниц в соцсетях, продолжит выступление в парном разряде, в котором играет вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Поражение первой ракетке мира

Леся Цуренко потерпела второе поражение в матчах против Швентек: в прошлом году Цуренко уступила польке на старте Открытого чемпионата Франции. Напомним, тогда Ига стала чемпионкой турнира. В прошлогодних соревнованиях в Риме первая ракетка мира тоже была на первом месте.

В этот раз украинка вышла вперед 2:0, после чего проиграла 12 геймов подряд. 2:6 и 0:6. За шесть раз выступлений в основной сетке турнира в Риме Леся показала свой лучший результат.

Ранее ей дважды удавалось выходить ко второму кругу в 2016 и 2017 годах. Следующая соперница Швентек определится в матче между Донной Векич и Людмилой Самсоновой.

Калинина сыграет с Вондроушевой

Также стала известна соперница Калининой, успевшая выйти в следующий раунд еще в субботу. Вондроушова выиграла у Саккари 7:5, 6:3.

Напомним, что после победы над россиянкой Ангелина одолела Софию Кенин и прошла в 1/8 турнира.

Блестящей победой украинской команды завершился Кубок мира по фехтованию на саблях среди женщин в грузинском Батуми.

Один из лидеров УПЛ "Днепр-1" со следующего сезона сменит домашний стадион.

Только серебряные награды сумели завоевать в чемпионате ОАЭ в составе "Аль-Айна" украинский тренер Сергей Ребров и вингер команды Андрей Ярмоленко.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала лучший результат сезона в мире.

Украинский боксер Денис Беринчик потерял один из своих титулов.

Украинец Михаил Мудрик не нужен "Челси". В клубе решили судьбу игрока.

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас