Римские каникулы: Цуренко и Костюк прекращают борьбу в одиночке

У Марты Костюк будет больше времени для фотосессий в Италии. Фото: Instagram/martakostyuk

Приключения украинских теннисисток в Риме в турнире серии WTA сразу для двух спортсменок приостанавливаются в третьем круге. Леся Цуренко и Марта Костюк не сумели пройти дальше, а Ангелина Калинина узнала соперницу по одной восьмой финала.

Выступления первых ракеток Украины в Италии в материале Новини.LIVE.

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Первая ракетка Украины Марта Костюк в третий раз уступила испанке Бадосе: ранее теннисистки встречались в рамках Открытого чемпионата Австралии в 2019 году (квалификация) и в предыдущем сезоне (третий круг). В этот раз Марта проиграла в двух сетах 4:6, 2:6.

Sweet 16 here she comes!



Badosa defeats Kostyuk 6-4, 6-2, ведя в четыре кружка его будет face Muchova. @paulabadosa | #IBI23 pic.twitter.com/DMO1o9BdGR — wta (@WTA) May 14, 2023

Костюк, успевающая также делать в Риме фотографии для своих страниц в соцсетях, продолжит выступление в парном разряде, в котором играет вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Поражение первой ракетке мира

Леся Цуренко потерпела второе поражение в матчах против Швентек: в прошлом году Цуренко уступила польке на старте Открытого чемпионата Франции. Напомним, тогда Ига стала чемпионкой турнира. В прошлогодних соревнованиях в Риме первая ракетка мира тоже была на первом месте.

Making her run 💪



Защита champ @iga_swiatek defeats Tsurenko and secures her spot in the fourth round! #IBI23 pic.twitter.com/BMyg518RXb — wta (@WTA) May 14, 2023

В этот раз украинка вышла вперед 2:0, после чего проиграла 12 геймов подряд. 2:6 и 0:6. За шесть раз выступлений в основной сетке турнира в Риме Леся показала свой лучший результат.

Ранее ей дважды удавалось выходить ко второму кругу в 2016 и 2017 годах. Следующая соперница Швентек определится в матче между Донной Векич и Людмилой Самсоновой.

Калинина сыграет с Вондроушевой

Также стала известна соперница Калининой, успевшая выйти в следующий раунд еще в субботу. Вондроушова выиграла у Саккари 7:5, 6:3.

Напомним, что после победы над россиянкой Ангелина одолела Софию Кенин и прошла в 1/8 турнира.

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