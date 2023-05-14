Римські канікули: Цуренко та Костюк припиняють боротьбу в одиночці

У Марти Костюк буде більше часу для фотосесій в Італії. Фото: Instagram/martakostyuk

Пригоди українських тенісисток у Римі в турнірі серії WTA одразу для двох спортсменок призупиняються в третьому колі. Леся Цуренко та Марта Костюк не зуміли пройти далі, а Ангеліна Калініна дізналась суперницю по одній восьмій фіналу.

Виступи перших ракеток України в Італії в матеріалі Новини.LIVE.

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Перша ракетка України Марта Костюк втретє поступилася іспанці Бадосі: раніше тенісистки зустрічалися в рамках Відкритого чемпіонату Австралії у 2019 році (кваліфікація) і в попередньому сезоні (третє коло). Цього разу Марта програла у двох сетах 4:6, 2:6.

Sweet 16 here she comes!



Badosa defeats Kostyuk 6-4, 6-2, heading into the fourth round she will face Muchova. @paulabadosa | #IBI23 pic.twitter.com/DMO1o9BdGR — wta (@WTA) May 14, 2023

Костюк, яка встигає також робити в Римі світлини для своїх сторінок в соцмережах, продовжить виступ у парному розряді, в якому грає разом із румункою Єленою-Габріелою Русе.

Поразка першій ракетці світу

Леся Цуренко зазнала другої поразки в матчах проти Швьонтек: торік Цуренко поступилася польці на старті Відкритого чемпіонату Франції. Нагадаємо, тоді Іга стала чемпіонкою турніру. У торішніх змаганнях в Римі перша ракетка світу теж була на першому місці.

Making her run 💪



Defending champ @iga_swiatek defeats Tsurenko and secures her spot in the fourth round!#IBI23 pic.twitter.com/BMyg518RXb — wta (@WTA) May 14, 2023

Цього разу українка вийшла вперед 2:0, після чого програла 12 геймів поспіль. 2:6 та 0:6. За шість разів виступів в основній сітці турніру в Римі Леся показала свій найкращий результат.

Раніше їй двічі вдавалося виходити до другого кола в 2016 і 2017 роках. Наступна суперниця Швьонтек визначиться в матчі між Донною Векич та Людмилою Самсоновою.

Калініна зіграє з Вондроушевою

Також стала відома суперниця Калініної, яка встигла вийти в наступний раунд ще в суботу. Вондроушова виграла у Саккарі 7:5, 6:3.

Нагадаємо, що після перемоги над росіянкою, Ангеліна здолала Софію Кенін і пройшла до 1/8 турніру.

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