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Римські канікули: Цуренко та Костюк припиняють боротьбу в одиночці

14 травня 2023 19:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Римські канікули: Цуренко та Костюк припиняють боротьбу в одиночці
У Марти Костюк буде більше часу для фотосесій в Італії. Фото: Instagram/martakostyuk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Пригоди українських тенісисток у Римі в турнірі серії WTA одразу для двох спортсменок призупиняються в третьому колі. Леся Цуренко та Марта Костюк не зуміли пройти далі, а Ангеліна Калініна дізналась суперницю по одній восьмій фіналу. 

Виступи перших ракеток України в Італії в матеріалі Новини.LIVE.

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Перша ракетка України Марта Костюк втретє поступилася іспанці Бадосі: раніше тенісистки зустрічалися в рамках Відкритого чемпіонату Австралії у 2019 році (кваліфікація) і в попередньому сезоні (третє коло). Цього разу Марта програла у двох сетах 4:6, 2:6.

Костюк, яка встигає також робити в Римі світлини для своїх сторінок в соцмережах, продовжить виступ у парному розряді, в якому грає разом із румункою Єленою-Габріелою Русе.

Поразка першій ракетці світу

Леся Цуренко зазнала другої поразки в матчах проти Швьонтек: торік Цуренко поступилася польці на старті Відкритого чемпіонату Франції. Нагадаємо, тоді Іга стала чемпіонкою турніру. У торішніх змаганнях в Римі перша ракетка світу теж була на першому місці.

Цього разу українка вийшла вперед 2:0, після чого програла 12 геймів поспіль. 2:6 та 0:6. За шість разів виступів в основній сітці турніру в Римі Леся показала свій найкращий результат.

Раніше їй двічі вдавалося виходити до другого кола в 2016 і 2017 роках. Наступна суперниця Швьонтек визначиться в матчі між Донною Векич та Людмилою Самсоновою.

Калініна зіграє з Вондроушевою

Також стала відома суперниця Калініної, яка встигла вийти в наступний раунд ще в суботу. Вондроушова виграла у Саккарі 7:5, 6:3. 

Нагадаємо, що після перемоги над росіянкою, Ангеліна здолала Софію Кенін і пройшла до 1/8 турніру.

Блискучою перемогою української команди завершився Кубок світу з фехтування на шаблях серед жінок у грузинському Батумі.

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала найкращий результат сезону у світі. 

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