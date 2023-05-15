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"Дніпро-1" здобув важливу перемогу у боротьбі за чемпіонський титул

15 травня 2023 15:32
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"Дніпро-1" здобув важливу перемогу у боротьбі за чемпіонський титул
Гравці "Дніпра-1" перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Дніпро-1" зіграв на виїзді проти "Миная". Підопічні Олександра Кучера здобули перемогу завдяки голу Артема Довбика.

"Дніпро-1" продовжує переслідувати "Шахтар" у перегонах за чемпіонство, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Хід матчу

"Минай" — "Дніпро-1" — 0:1 (0:1)

Гол: Артем Довбик, 79

"Минай": Бандура, Чуєв (Гєчов, 82), Кравчук, Булеза, Твердохліб, Немчанінов, Петько (Шишка, 82), Гончар (Дмитрук, 72), Вітенчук (Коломоєць, 87), Вишневський, Рогозинський (Байдал, 87).

Тренер: Володимир Шаран.

"Дніпро-1": Рибак, Адамюк, Сарапій, Довбик, Пихальонок (Когут, 81), Пеглоу, Бабенко, Бланко (Рубчинський, 62), Танчик (Підлепенець, 63; Хайнер, 73), Сваток, Пасіч (Матаррита, 81).

Тренер: Олександр Кучер.

У першому таймі гостям було складно створити небезпечні моменти біля воріт Бандури. Старань Пихальонка виявилося замало для забитого гола. Підопічним Кучера вдалося проштовхнути м'яч у сітку воріт суперника лише зі становища "поза грою".

У другому таймі гра стала цікавішою. Булеза мало не вивів "Минай" уперед ударом у "дев'ятку", але поступово гості перехопили ініціативу. Спочатку Сарапій пробив у штангу воріт "Дніпра", а невдовзі Довбик отримав м'яч від Пихальонка та забив свій 23 гол у сезоні, 0:1.

Команда Кучера здобула три очки й продовжує переслідувати "Шахтар" у турнірній таблиці. Суперників поділяють два бали. Претенденти на титул зустрінуться на полі 27 травня.

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