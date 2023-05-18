Довбик може стати одноклубником Маліновського

Артем Довбик перед матчем. Фото: УНІАН

Форвард збірної України Артем Довбик проводить останній сезон у складі СК "Дніпро-1". Гравцем цікавляться закордонні клуби.

Довбик давно хоче спробувати сили в одному із європейських чемпіонатів, повідомляє le 10 sport.

Читайте також:

Французький "Марсель" став головним претендентом на українського форварда Артема Довбика. 25-річний нападник може стати одноклубником Руслана Маліновського.

Перспективи Довбика

Зірка СК "Дніпро-1" залишається найкращим бомбардиром сезону в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). На рахунку футболіста 23 голи у чемпіонаті. Він випереджає Віталія Буяльського із "Динамо" на 11 голів. Загалом Артем Довбик забив цього сезону 28 м'ячів і зробив вісім результативних передач. До повторення рекорду УПЛ йому залишилося два голи.

Артем Довбик у збірній України. Фото: УНІАН

Керівництво та тренерський штаб "Марселя" високо цінують ігрові якості Довбика. У Франції не сумніваються, що Артем може посилити атакуючий потенціал команди.

У "Марселі" розраховують запросити Довбика за 11 млн євро. Якщо "Дніпро-1" відмовиться від пропозиції, французи почекають пів року і безкоштовно заберуть гравця. Контракт Артема з українським клубом закінчується наприкінці 2023 року. Футболіст не продовжуватиме угоду.

Нагадаємо, українець Василь Ломаченко виграв дуель у Девіна Хейні та зробив заяву.

Англійський "Челсі" готовий продати Михайла Мудрика за однієї умови. При цьому український футболіст вирішив, де продовжить кар'єру.

Тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола розкрив таємницю перемоги над "Реалом" у півфіналі Ліги чемпіонів.

Тренер Сергій Ребров готовий відмовитись від роботи у збірній України.