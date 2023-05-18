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Довбик може стати одноклубником Маліновського

18 травня 2023 09:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик може стати одноклубником Маліновського
Артем Довбик перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик проводить останній сезон у складі СК "Дніпро-1". Гравцем цікавляться закордонні клуби.

Довбик давно хоче спробувати сили в одному із європейських чемпіонатів, повідомляє le 10 sport.

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Перспективи Довбика

Зірка СК "Дніпро-1" залишається найкращим бомбардиром сезону в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). На рахунку футболіста 23 голи у чемпіонаті. Він випереджає Віталія Буяльського із "Динамо" на 11 голів. Загалом Артем Довбик забив цього сезону 28 м'ячів і зробив вісім результативних передач. До повторення рекорду УПЛ йому залишилося два голи.

Артем Довбик
Артем Довбик у збірній України. Фото: УНІАН

Керівництво та тренерський штаб "Марселя" високо цінують ігрові якості Довбика. У Франції не сумніваються, що Артем може посилити атакуючий потенціал команди.

У "Марселі" розраховують запросити Довбика за 11 млн євро. Якщо "Дніпро-1" відмовиться від пропозиції, французи почекають пів року і безкоштовно заберуть гравця. Контракт Артема з українським клубом закінчується наприкінці 2023 року. Футболіст не продовжуватиме угоду.

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