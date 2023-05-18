Ребров станет новым главным тренером сборной Украины
Украинская ассоциация футбола договорилась с Сергеем Ребровым о контракте. В ближайшее время будет официально объявлено о том, что он станет новым главным тренером сборной Украины.
Ребров будет готовить национальную команду к летним матчам отбора на Евро-2024, сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо.
Контракт 48-летнего специалиста с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ истекает летом 2023-го года. Была информация о том, что Сергей Ребров сможет совмещать должности тренеров в клубе и сборной Украины. Однако пока "Аль-Айн" никак не прокомментировал ситуацию с контрактом тренера.
Работа в сборной Украины
Зато было объявлено, что Сергей Ребров будет тренировать национальную команду. Фабрицио Романо утверждает, что вскоре УАФ официально подтвердит эту данные. О сроках работы Реброва в сборной Украины пока ничего не известно.
Предполагалось, что бывший тренер киевского "Динамо" будет работать с национальной командой до конца чемпионата мира-2026. В УАФ были уверены, что Ребров выведет сборную на турнир, отбор к которому стартует осенью 2024-го года.
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