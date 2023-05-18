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Ребров стане новим головним тренером збірної України

18 травня 2023 09:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров стане новим головним тренером збірної України
Сергій Ребров на пресконференції. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська асоціація футболу домовилася із Сергієм Ребровим про контракт. Найближчим часом буде офіційно оголошено, що він стане новим головним тренером збірної України.

Ребров готуватиме національну команду до літніх матчів відбору на Євро-2024, повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

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Контракт 48-річного спеціаліста з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ спливає влітку 2023 року. Була інформація про те, що Сергій Ребров зможе поєднувати посади тренерів у клубі та збірній України. Однак поки що "Аль-Айн" ніяк не прокоментував ситуацію з контрактом тренера.

Сергій Ребров
Сергій Ребров керує грою команди. Фото: УНІАН

Робота у збірній України

Натомість було оголошено, що Сергій Ребров тренуватиме національну команду. Фабриціо Романо стверджує, що невдовзі УАФ офіційно підтвердить цю інформацію. Про терміни роботи Реброва у збірній України поки що нічого не відомо.

Передбачалося, що колишній тренер київського "Динамо" працюватиме із національною командою до кінця чемпіонату світу-2026. В УАФ були впевнені, що Ребров виведе збірну на турнір, добір якого стартує восени 2024-го року.

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