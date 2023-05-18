Мудрик не нужен Почеттино: известно, куда уйдет украинец

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Украинский футболист Михаил Мудрик не входит в планы нового тренерского штаба лондонского "Челси". Маурисио Почеттино не будет возражать против ухода футболиста в аренду или его продажи.

Мудрику уже начали искать другой клуб, сообщает Marca.

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В "Челси" хотят вернуть инвестиции, потраченные на приобретение украинского футболиста. Лондонский клуб заплатил за украинца 70 млн евро. При выполнении определенных обязательств эта сумма может увеличиться еще на 30 млн.

Куда уйдет Мудрик?

Однако в английском клубе понимают, что не смогут продать футболиста за те же деньги. На "Стэмфорд Бридж" серьезно рассматривают вариант с арендой Михаила Мудрика. На него претендуют "Арсенал" и туринский "Ювентус". Недавно этот список пополнила "Севилья".

"Нервионцы" хотят взять Мудрика в аренду. "Челси" не возражает против такого варианта развития событий, но у лондонского клуба есть ряд условий. Аренда вингера будет бесплатной, но "Севилья" должна самостоятельно платить футболисту зарплату. Мудрик зарабатывает в "Челси" 5,9 млн евро в год.

Мудрик в сборной Украины. Фото: УНИАН

Вторым условием является выступление в еврокубках. "Севилья" попадет в Лигу чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Испанская команда находится в двух шагах от выполнения этой цели.

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