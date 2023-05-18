Мудрик не потрібен Почеттіно: відомо, куди піде українець

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Український футболіст Михайло Мудрик не входить до планів нового тренерського штабу лондонського "Челсі". Маурісіо Почеттіно не заперечуватиме проти оренди футболіста або його продажу.

Мудрику вже почали шукати інший клуб, повідомляє Marca.

Читайте також:

У "Челсі" хочуть повернути інвестиції, витрачені на придбання українського футболіста. Лондонський клуб заплатив за українця 70 млн євро. За виконання певних зобов'язань ця сума може збільшитися ще на 30 млн грн.

Куди піде Мудрик?

Проте в англійському клубі розуміють, що не зможуть продати футболіста за ті самі гроші. На "Стемфорд Брідж" серйозно розглядають варіант з орендою Михайла Мудрика. На нього претендують "Арсенал" та туринський "Ювентус". Нещодавно цей список поповнила "Севілья".

"Нервіонці" хочуть взяти Мудрика в оренду. "Челсі" не заперечує проти такого варіанту розвитку подій, але лондонський клуб має низку умов. Оренда вінгера буде безкоштовною, але "Севілья" має самостійно платити футболістові зарплату. Мудрик заробляє в "Челсі" 5,9 млн євро на рік.

Мудрик у збірній України. Фото: УНІАН

Другою умовою є виступ у єврокубках. "Севілья" потрапить до Ліги чемпіонів у разі перемоги у Лізі Європи. Іспанська команда знаходиться за два кроки від виконання цієї мети.

Нагадаємо, тренер Сергій Ребров погодився очолити збірну України.

Боксер Василь Ломаченко виграв дуель у Девіна Хейні та зробив заяву.

Тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола розкрив таємницю перемоги над "Реалом" у півфіналі Ліги чемпіонів.

Форвард Артем Довбик може перейти до французького "Марселя".