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Яремчук отримає нового тренера в "Брюгге"

18 травня 2023 13:53
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Яремчук отримає нового тренера в "Брюгге"
Нападник "Брюгге" та збірної України Роман Яремчук. Фото: УАФ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук в найближчому майбутньому може почати працювати під орудою нового тренера. Так, наставник французького "Монако" Філіп Клеман не виключає свого повернення до бельгійського клубу. 

Про це повідомляє ua-football з посиланням на бельгійські ЗМІ. 

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Клеман може піти з "Монако"

Головний тренер "Монако" Філіп Клеман може повернутися в "Брюгге", який він очолював раніше. 

За інформацією журналістів, фахівець та представники бельгійського клубу вже поспілкувались з цього приводу. Контракт спеціаліста з "монегасками" закінчується влітку 2024 року. 

Клеман
Головний тренер "Монако" Філіп Клеман. Фото: asmonaco.com

Філіп Клеман очолював "синьо-чорних" в період з літа 2019-го до кінця грудня 2021 року. За його каденції клуб двічі вигравав чемпіонат Бельгії. 

Наразі "Брюгге" посідає четверте місце у турнірній таблиці Ліги Жупіле. Шанси на чемпіонство команда втратила. 

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