Яремчук отримає нового тренера в "Брюгге"

Нападник "Брюгге" та збірної України Роман Яремчук. Фото: УАФ

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук в найближчому майбутньому може почати працювати під орудою нового тренера. Так, наставник французького "Монако" Філіп Клеман не виключає свого повернення до бельгійського клубу.

Про це повідомляє ua-football з посиланням на бельгійські ЗМІ.

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Головний тренер "Монако" Філіп Клеман може повернутися в "Брюгге", який він очолював раніше.

За інформацією журналістів, фахівець та представники бельгійського клубу вже поспілкувались з цього приводу. Контракт спеціаліста з "монегасками" закінчується влітку 2024 року.

Головний тренер "Монако" Філіп Клеман. Фото: asmonaco.com

Філіп Клеман очолював "синьо-чорних" в період з літа 2019-го до кінця грудня 2021 року. За його каденції клуб двічі вигравав чемпіонат Бельгії.

Наразі "Брюгге" посідає четверте місце у турнірній таблиці Ліги Жупіле. Шанси на чемпіонство команда втратила.

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