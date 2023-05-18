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Яремчук получит нового тренера в "Брюгге"

18 мая 2023 13:53
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Яремчук получит нового тренера в "Брюгге"
Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук. Фото: УАФ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук в ближайшем будущем может начать работать под руководством нового тренера. Так, наставник французского "Монако" Филипп Клеман не исключает своего возвращения в бельгийский клуб.

Об этом сообщает ua-football со ссылкой на бельгийские СМИ.

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Главный тренер "Монако" Филипп Клеман может вернуться в "Брюгге", который он возглавлял раньше.

По информации журналистов, специалист и представители бельгийского клуба уже пообщались на этот счет. Контракт специалиста с "монегасками" истекает летом 2024 года.

Клеман
Главный тренер "Монако" Филипп Клеман. Фото: asmonaco.com

Филипп Клеман возглавлял "сине-черных" в период с лета 2019-го до конца декабря 2021 года. При его каденции клуб дважды выиграл чемпионат Бельгии.

На данный момент "Брюгге" занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги Жупиле. Шансы на чемпионство команда потеряла.

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду.

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