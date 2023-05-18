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Саладуха виступила проти бойкоту Україною Олімпіади-2024

18 травня 2023 12:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Саладуха виступила проти бойкоту Україною Олімпіади-2024
Депутатка Ольга Саладуха під час інтерв'ю. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Триразова чемпіонка Європи з легкої атлетики Ольга Саладуха пояснила, чому Україна не повинна бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі. Спортсменка тезисно аргументувала власну точку зору.

Україна може поставити під загрозу власне спортивне майбутнє, написала Ольга Саладуха у Facebook.

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Народний депутат України Ольга Саладуха впевнена, що спортсмени не повинні пропускати міжнародні змагання, навіть якщо в них беруть участь росіяни. Як приклад вона навела недавній бойкот чемпіонату світу-2023 з тхеквондо.

"Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу через допуск росіян та білорусів. Це чергова наша національна команда, яка бойкотує масштабні міжнародні змагання через участь там агресорів. Попередні демарші збірних із різних видів спорту на ситуацію суттєво не вплинули. Немає українців. немає проблеми?! Так, очевидно, вважають різні "не чисті на руку та совість" федерації, організатори", — зазначила Ольга Саладуха.

Ольга Саладуха
Ольга Саладуха перед журналістами Фото: УНІАН

Варіант розв'язання проблеми з бойкотом

Учасниця Олімпійських ігор наголосила, що представники Росії так чи інакше беруть участь у міжнародних турнірах. Якщо Україна бойкотуватиме змагання, то сама собі зашкодить.

"Допуск росіян, білорусів, особливо військових із цих держав навіть під нейтральним прапором є підтримкою вбивств та руйнувань в Україні. І відповідальність за це має відчути кожен спортивний функціонер у світі, який обирає співпрацю з агресором.

Бо просто мовчки терпіти бойкот змагань українцями — це послаблювати наше спортивне майбутнє, яке й так потерпає від російської агресії. Ініціюватиму розгляд відповідного питання на найближчому засіданні Комітету ВР з молоді та спорту. Будемо з колегами визначати механізми, як допомагати українським спортсменам перемагати, а не уникати змагань", — пообіцяла Ольга Саладуха.

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