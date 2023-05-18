Саладуха выступила против бойкота Украиной Олимпиады-2024

Депутат Ольга Саладуха во время интервью. Фото: УНИАН

Трехкратная чемпионка Европы в легкой атлетике Ольга Саладуха объяснила, почему Украины не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже. Спортсменка тезисно аргументировала собственную точку зрения.

Украина может поставить под угрозу собственное спортивное будущее, написала Ольга Саладуха в Facebook.

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Народный депутат Украины Ольга Саладуха уверена, что спортсмены не должны пропускать международные соревнования даже если в них принимают участие россияне. В качестве примера она привела недавний бойкот чемпионата мира-2023 по тхэквондо.

"Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за допуска россиян и белорусов. Это очередная наша национальная команда, которая бойкотирует масштабные международные соревнования из-за участия там агрессоров. Предыдущие демарши сборных по разным видам спорта на ситуацию существенно не повлияли. Нет украинцев — нет проблемы?! Так, очевидно, считают разные "не чистые на руку и совесть" федерации, организаторы", — отметила Ольга Саладуха.

Ольга Саладуха перед журналистами. Фото: УНИАН

Вариант решения проблемы с бойкотом

Участница Олимпийских игр подчеркнула, что представители России так или иначе участвуют в международных турнирах. Если Украина будет бойкотировать соревнования, то сама себе навредит.

"Допуск россиян, белорусов, особенно военных из этих государств даже под нейтральным флагом является поддержкой убийств и разрушений в Украине. И ответственность за это должен ощутить каждый спортивный функционер в мире.

Потому что просто молча терпеть бойкот соревнований украинцами — это ослаблять наше спортивное будущее, которое и так страдает от российской агрессии. Буду инициировать рассмотрение соответствующего вопроса на ближайшем заседании Комитета ВР по молодежи и спорту. Будем с коллегами определять механизмы, как помогать украинским спортсменам побеждать, а не избегать соревнований", — пообещала Ольга Саладуха.

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