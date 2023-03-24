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Саладуха рассказала о перспективах украинцев на Олимпиаде-2024

24 марта 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Саладуха рассказала о перспективах украинцев на Олимпиаде-2024
Игры в Париже могут пополнить копилку наград Украины
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала, чем ждать болельщикам от летних Олимпийских игр в Париже. 

Украинские спортсмены могут завоевать на турнире медали, сообщила Саладуха в интервью "Апостроф". 

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За последний год многие атлеты из Украины добились существенного прогресса и улучшили собственные результаты. На летних Олимпиадах украинцы традиционно выступают более результативно, чем на зимних Играх. В Париже копилка медалей сборной Украины может пополниться новыми наградами. 

"Как спортсменка не люблю загадывать наперед. Мы же склонны верить предрассудкам. Но скажу, что есть перспективы и в легкой атлетике, и в синхронном плавании, и в гимнастике. Вообще все прошедшее и начало этого года наши спортсмены демонстрировали мощную мощь.

Наше знамя постоянно поднималось, раздавался наш гимн на соревнованиях. Поэтому все это дает нам хороший посыл, что наши спортсмены смогут мощно представить Украину на Олимпийских играх в Париже", — рассказала Ольга Саладуха. 

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Кто завоюет медали на Олимпиаде-2024? 

Некоторые украинские спортсмены успели повзрослеть с момента Олимпиады в Токио. Они станут претендентами на медали на Играх в Париже. 

"К примеру, Миша Романчук в плавании. У Токио у него были бронза и серебро и серьезный потенциал для золота. Потому уверена: награды будут. Наши спортсмены невероятны", — заявила Ольга Саладуха. 

Напомним, руководство мюнхенской "Баварии" неожиданно сменило главного тренера прямо по ходу сезона. Новым наставником немецкой команды стал Томас Тухель. 

Следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны. 

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