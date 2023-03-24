Саладуха рассказала о перспективах украинцев на Олимпиаде-2024
Известная украинская легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала, чем ждать болельщикам от летних Олимпийских игр в Париже.
Украинские спортсмены могут завоевать на турнире медали, сообщила Саладуха в интервью "Апостроф".
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За последний год многие атлеты из Украины добились существенного прогресса и улучшили собственные результаты. На летних Олимпиадах украинцы традиционно выступают более результативно, чем на зимних Играх. В Париже копилка медалей сборной Украины может пополниться новыми наградами.
"Как спортсменка не люблю загадывать наперед. Мы же склонны верить предрассудкам. Но скажу, что есть перспективы и в легкой атлетике, и в синхронном плавании, и в гимнастике. Вообще все прошедшее и начало этого года наши спортсмены демонстрировали мощную мощь.
Наше знамя постоянно поднималось, раздавался наш гимн на соревнованиях. Поэтому все это дает нам хороший посыл, что наши спортсмены смогут мощно представить Украину на Олимпийских играх в Париже", — рассказала Ольга Саладуха.
Кто завоюет медали на Олимпиаде-2024?
Некоторые украинские спортсмены успели повзрослеть с момента Олимпиады в Токио. Они станут претендентами на медали на Играх в Париже.
"К примеру, Миша Романчук в плавании. У Токио у него были бронза и серебро и серьезный потенциал для золота. Потому уверена: награды будут. Наши спортсмены невероятны", — заявила Ольга Саладуха.
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