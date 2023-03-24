Саладуха розповіла про перспективи українців на Олімпіаді-2024

Ігри в Парижі можуть поповнити скарбничку нагород України

Відома українська легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла, що чекає на вболівальників на літніх Олімпійських іграх у Парижі.

Українські спортсмени можуть здобути на турнірі медалі, повідомила Саладуха в інтерв'ю "Апострофу".

За останній рік багато атлетів з України досягли суттєвого прогресу та покращили власні результати. На літніх Олімпіадах українці традиційно виступають результативніше, ніж на зимових Іграх. У Парижі скарбничка медалей збірної України може поповнитись новими нагородами.

"Як спортсменка не люблю загадувати наперед. Ми ж схильні вірити забобонам. Але скажу, що є перспективи й в легкій атлетиці, і в синхронному плаванні, і в гімнастиці. Взагалі, все минуле і початок цього року наші спортсмени демонстрували потужну міць.

Наш прапор постійно здіймався, лунав наш гімн на змаганнях. Тому все це дає нам хороше посилання, що наші спортсмени зможуть потужно представити Україну на Олімпійських іграх у Парижі", — розповіла Ольга Саладуха.

Хто завоює медалі на Олімпіаді-2024?

Деякі українські спортсмени встигли подорослішати з Олімпіади в Токіо. Вони стануть претендентами на медалі на Іграх у Парижі.

"Приміром, Михайло Романчук у плаванні. Токіо мав бронзу і срібло і серйозний потенціал для золота. Тому впевнена: нагороди будуть. Наші спортсмени неймовірні", — заявила Ольга Саладуха.

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