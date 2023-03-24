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Саладуха розповіла про перспективи українців на Олімпіаді-2024

24 березня 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Саладуха розповіла про перспективи українців на Олімпіаді-2024
Ігри в Парижі можуть поповнити скарбничку нагород України
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла, що чекає на вболівальників на літніх Олімпійських іграх у Парижі.

Українські спортсмени можуть здобути на турнірі медалі, повідомила Саладуха в інтерв'ю "Апострофу".

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За останній рік багато атлетів з України досягли суттєвого прогресу та покращили власні результати. На літніх Олімпіадах українці традиційно виступають результативніше, ніж на зимових Іграх. У Парижі скарбничка медалей збірної України може поповнитись новими нагородами.

"Як спортсменка не люблю загадувати наперед. Ми ж схильні вірити забобонам. Але скажу, що є перспективи й в легкій атлетиці, і в синхронному плаванні, і в гімнастиці. Взагалі, все минуле і початок цього року наші спортсмени демонстрували потужну міць.

Наш прапор постійно здіймався, лунав наш гімн на змаганнях. Тому все це дає нам хороше посилання, що наші спортсмени зможуть потужно представити Україну на Олімпійських іграх у Парижі", — розповіла Ольга Саладуха.

Рекорди Ярослави Магучих

Хто завоює медалі на Олімпіаді-2024?

Деякі українські спортсмени встигли подорослішати з Олімпіади в Токіо. Вони стануть претендентами на медалі на Іграх у Парижі.

"Приміром, Михайло Романчук у плаванні. Токіо мав бронзу і срібло і серйозний потенціал для золота. Тому впевнена: нагороди будуть. Наші спортсмени неймовірні", — заявила Ольга Саладуха.

Нагадаємо, керівництво мюнхенської "Баварії" несподівано змінило головного тренера прямо в ході сезону. Новим наставником німецької команди став Томас Тухель.

Наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському можуть запросити іншого форварда. Кандидатури цих гравців уже відомі.

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